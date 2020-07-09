Эксперт спрогнозировал рост ядерных сил Китая до уровня России и США

«Вполне возможно, что в течение десятилетия Китай догонит Россию и США по количеству стратегических ядерных зарядов», – сказал газете ВЗГЛЯД китаист Василий Кашин. Так он прокомментировал заявление Пекина о готовности Китая присоединиться к переговорам России и США по разоружению в том случае, если американская сторона сократит ядерный арсенал до уровня КНР.

"Китай встал на путь быстрого наращивания ядерных сил. Произведены значительные инвестиции в расширение производственной базы с целью увеличения выпуска новых видов стратегических вооружений. Вполне возможно, что в течение наступающего десятилетия КНР осуществит рывок и сможет выйти на сравнимый с нами и США уровень по количеству стратегических ядерных зарядов", – считает китаист, старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН.

По оценкам шведского института SIPRI, продолжил эксперт, за прошлый год число ядерных зарядов КНР выросло более чем на 10% и достигло 320 боеголовок. "Эти оценки не очень надежные и, скорее всего, заниженные. В любом случае мы имеем дело с сотнями ядерных зарядов, в то время как у России и США, согласно договору, есть ограничения в 1550 стратегических зарядов, а общее количество ядерных боеприпасов измеряется тысячами", – отметил собеседник.

"До того, как КНР совершит рывок, переговоров быть не может. Они китайцам не выгодны. После того, как Китай выйдет на требуемый уровень, перед нами встанут сложные проблемы относительно организации контроля над вооружениями", – добавил Кашин.

"Опыт, который мы наработали за годы холодной войны, может оказаться бесполезным. Тогда мы имели две великие ядерные державы, а потенциал остальных стран по сравнению с СССР и США был пренебрежимо мал. Тут мы будем иметь три сопоставимых ядерных державы. При этом их отношения асимметричны. Между Россией и Китаем нет военного союза, но есть тесные и дружественные политические отношения. В то же время отношения обеих стран с США находятся в стадии затяжного конфликта", – пояснил эксперт.

По его словам, переговорный процесс также усложняется тем фактом, что Россия обоснованно ставит вопрос о присоединении к диалогу Великобритании и Франции. Это оправданно, так как у них есть договор о военном союзе с США.

"Таким образом создается сложная многоуровневая проблема. В течение ближайших лет, если мы не хотим бесконтрольной гонки вооружений, нам надо найти инновационные подходы ее решения, чтобы не иметь дело с ядерной многополярностью", – подчеркнул собеседник.

"При этом конфликт между КНР и США более системный и глубокий, чем между Россией и США. Да, Москва вызывает в Вашингтоне большую ненависть и раздражение в силу целого комплекса причин и может наносить по интересам Штатов болезненные и унизительные удары. Но единственным соперником США в борьбе за мировое лидерство может быть лишь Китай. Накал взаимной ненависти находится на таком уровне, что речи о сделках в духе Никсона и Киссинджера быть не может", – заключил Кашин.

Ранее глава департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун заявил о готовности Пекина присоединиться к переговорам России и США по разоружению в том случае, если Вашингтон сократит ядерный арсенал до уровня Китая.

Фу Цун подчеркнул, что ядерный арсенал США составляет 5,8–6 тыс. боеголовок, что "в 20 раз больше размера ядерного арсенала Китая", причем США намерены "инвестировать 500 млрд долларов в следующие 10 лет и 1,2 трлн в следующие 30 лет". Поэтому "просить Китай участвовать в так называемых трехсторонних переговорах – это не что иное, как предлог для того, чтобы развязать себе руки для получения военного доминирования", сказал он.

Фу Цун также заявил, что Москва "очень хорошо понимает" точку зрения Китая и "не просила присоединиться" к переговорам, "это США настаивают на присоединении". Пекин "ценит то понимание, которое проявляет Россия".

Напомним, США призвали сформировать международную систему контроля вооружений, заявив, что "в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия Китай обязан добросовестно вести переговоры об эффективных мерах, ведущих к ядерному разоружению". Кроме того, США попытались напугать Китай российскими ракетами.

Наталья Макарова