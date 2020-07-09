Укрыться от удара ТОС-2 невозможно

В Пермском крае на «Мотовилихинских заводах» планируется наладить серийный выпуск тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка». Для того чтобы работы шли более успешно, планируется провести глубокую техническую модернизацию предприятий и их оптимизацию.

Эти вопросы были, в частности, рассмотрены на недавнем совещании руководителей оборонных предприятий края с участием представителей Ростеха.

Впервые широкой публике «Тосочка» была представлена на Параде Победы 24 июня 2020 года. И вызвала большое внимание специалистов, особенно иностранных. Наша страна единственная, которая производит тяжелые огнеметные системы. Несмотря на то что они в строю уже несколько десятилетий и показали свои просто ужасающие боевые возможности еще во время участия СССР в боевых действиях в Афганистане, освоить хоть какие-то их аналоги за рубежом так и не смогли.

ТОС-1 носила имя «Буратино», на смену ей пришла ТОС-1А «Солнцепек». И вот появилась ТОС-2 «Тосочка». Мощные термобарические снаряды, пущенные залпом, выжигают все на площади 40 тыс кв. м. Уничтожается и техника, и защитные сооружения, и живая сила противника. Укрыться от удара невозможно.

Отличительной особенностью ТОС-2 от предыдущих систем являются колесные шасси. Это позволило увеличить дальность хода, скорость передвижения, маневренность. Отпала необходимость использования специальных трейлеров, без которых перевозить по шоссе «Буратино» и «Солнцепек», смонтированные на базе гусеничного шасси танка Т-72, было невозможно, пишет РГ.

По словам заместителя гендиректора Научно-производственного комплекса «Техмаш» Александра Кочкина, «Тосочка» отличается высокой степенью автоматизации и цифровизации. А новейшее навигационное оборудование позволяет работать с неподготовленных огневых позиций. Разрабатываются и новые комплексы боеприпасов, которые повысят огневую мощь системы.