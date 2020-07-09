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Военное обозрение

Партия модернизированных автоматов Калашникова АК-74М «Обвес» поступила в ЗВО

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Источник изображения: Концерн Калашников

Партия модернизированных автоматов Калашникова АК-74М с универсальным комплектом модернизации "Обвес" поступила на вооружение Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии, дислоцированной в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба округа.

Согласно сообщению, автоматы поставлены в рамках гособоронзаказа, всего в дивизию поступило более 1,5 тысяч АК-74М калибра 5,45-мм в новейшем универсальном комплекте модернизации "Обвес". Военнослужащие уже провели стрельбы из нового оружия, в том числе и на расстояниях от 80 до 250 метров.

В состав комплекта "Обвес" входит верхний кронштейн с планкой Пикатинни, телескопический приклад с регулируемой щекой, анатомическая пистолетная рукоятка, съемная тактическая передняя рукоятка, пламегаситель, кронштейн для крепления фонаря, лазерного целеуказателя и другого вспомогательного оборудования. При этом сохраняется возможность крепления штык-ножа и подствольного гранатомета.

Источник изображения: Концерн Калашников

Автомат с комплектом модернизации "Обвес" входит в боевую экипировку военнослужащего "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения.

Отмечается, что данная модернизация АК-74М с применением комплекта "Обвес" позволяет повысить эффективность применения автомата по критерию "частота поражения" в полтора раза на дальности до 300 метров. Модернизированное оружие может применяться в любое время суток и в различных климатических условиях.

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