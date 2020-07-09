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Российская газета

Крейсер "Москва" примет участие в праздновании Дня ВМФ в Севастополе

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Источник изображения: rg.ru

В празднике в честь Дня ВМФ, который состоится 26 июля в акватории Севастопольской бухты, примут участие около 50 кораблей и судов Черноморского флота. Об этом сегодня сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Девять кораблей будут задействованы в морском параде. Среди них - флагман ЧФ гвардейский ракетный крейсер "Москва", который недавно прошел доковый ремонт и сервисное обслуживание в Севастополе.

- В двух парадных линиях будут ошвартованы новейший корабль противоминной обороны "Иван Антонов", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", корабль специального назначения "Иван Хурс", большой десантный корабль "Ямал", сторожевые корабли "Ладный" и "Пытливый", сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России, а также старейшее на российском флоте действующее спасательное судно "Коммуна", - рассказали на флоте.

Сообщается, что праздник начнется с торжественного подъема Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях, затем в Севастопольской бухте пройдет морской парад и военно-спортивный праздник.

В динамической части будет показано более 20 эпизодов боевой подготовки сил флота с участием кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения ЧФ.

Кроме этого, несколько кораблей ЧФ будут открыты для горожан и туристов у причала морского вокзала Севастополя.


Юлия Крымова (Севастополь)

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