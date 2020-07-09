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Военное обозрение

Литва получит американские UH-60M Black Hawk на замену советским Ми-8

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты поставят Литве шесть многоцелевых вертолетов Sikorsky (Lockheed Martin) UH-60M Black Hawk. Как сообщается, 6 июля этого года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency – DSCA) направило Конгрессу США соответствующее уведомление. Ранее данная поставка была одобрена Госдепом США.

Вертолеты будут поставлены Литве по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). Общая стоимость контракта, куда кроме шести вертолетов войдут также пакеты обучения и технической поддержки, составит 380 млн. долларов.

О желании приобрести шесть новых американских вертолетов UH-60M Black Hawk Министерство обороны Литвы заявило в октябре прошлого года. Тогда же сообщалось, что подписание контракта запланировано на 2020 год, а начало поставок вертолетов - на 2024 год.

В военном ведомстве Литвы рассчитывали, что сумма контракта не превысит 300 млн. долларов, при этом часть суммы погасит США за счет средств американской программы поддержки безопасности.

Шесть новых UH-60M Black Hawк должны заменить в вооруженных силах три советских вертолета "Ми-8", до сих пор стоящих на вооружении. Как заявили в Министерстве обороны, советские вертолеты уже старые, их очень трудно содержать, так как ресурс почти выработан, а запчасти очень сложно получить, так как они производятся в России.

Универсальные UH-60M Black Hawк Литва предполагает использовать для модернизации своих вооруженных сил и обеспечения многонациональной миссии НАТО в прибалтийском регионе.

UH-60 Black Hawk (Черный ястреб) — это многоцелевой вертолет, созданный американской компанией Sikorsky. Выпускается с 1977 года и за это время неоднократно модернизировался. Предназначен для транспортировки 11 военнослужащих в полной экипировке.

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Страны
Литва
Россия
США
Продукция
UH-60
Ми-8
Компании
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
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2020-й год
NATO
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