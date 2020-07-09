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Военное обозрение

С-130 вновь отметился: транспортник «Геркулес» «пропахал» грунт при посадке

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Источник изображения: https://vk.com/avianews_24

Военно-транспортный самолет С-130 Hercules производства американской корпорации Lockheed Martin становится, пожалуй, наиболее аварийным изделием в своем классе. При этом он является самым распространенным воздушным «грузовиком» в мире. Данный самолет эксплуатируется в 20 странах. Всего за время производства машины было выпущено свыше 425 единиц в различных модификациях.

Месяц назад произошла последняя авария, связанная с «Геркулесом». Тогда самолет ВВС США, совершавший посадку на иракскую авиабазу, вышел за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. В воскресенье, 5 июля, вновь произошел инцидент, в котором отметился С-130.

С-130, принадлежащий южноафриканским ВВС, вынесло за пределы ВПП, он «пропахал» корпусом примыкающий к ней грунт и остановился. Судя по фотографиям, на этот раз возгорания удалось избежать. О пострадавших не сообщается. Авария произошла на местной авиабазе Истерплаат, расположенной в Кейптауне.

В последние годы сведения о дефектах, сопровождающих эксплуатацию С-130, постоянно появляются в СМИ. Обладают недостатками и новейшие итерации американских транспортников. При этом закупки проблемных самолетов продолжаются. Так, в январе текущего года вооруженные силы США приобрели 50 новых машин типа C-130J Super Hercules общей стоимостью более $3 млрд.

Источник изображения: https://vk.com/avianews_24

Источник изображения: https://vk.com/avianews_24

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
США
Продукция
C-130
Компании
Lockheed-Martin
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