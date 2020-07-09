E-2D Advanced Hawkey вместо E-2С Hawkeye: французы меняют самолёты ДРЛОиУ

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США поставят Франции три палубных самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Northtrop Grumman E-2D Advanced Hawkeye. Как сообщает Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (DSCA) , соответствующее уведомление направлено в Конгресс США. Ранее сделка была одобрена Госдепом.

Все три E-2D Advanced Hawkeye будут поставлены Франции по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). Общая стоимость поставки составит 2 млрд долл, включая пакеты обучения и технической поддержки. Первый самолет прибудет во Францию не ранее 2025 года.

Кроме самих самолетов, в поставку войдут: 10 двигателей T56-A-427A (6 установленных и 4 запасных), 3 РЛС APY-9, 4 систем радиоразведки AN/ALQ-217 (3 установленных и 1 запасной), 3 интегрированных систем навигации и отображения AN/AYK-27, 5 многофункциональных систем распределения информации Link-16 MIDS-JTRS (Multifunctional Information Distribution System / Joint Tactical Radio System), включая 3 установленных и 2 запасных, 10 комплектов интегрированных инерциальных/GPS навигационных систем (6 установленных и 4 запасных), 4 систем опознавания "свой-чужой" AN/APX-122(A) и AN/APX-123(A) (3 установленных и 1 запасной).

Данные самолеты ДРЛОиУ новой модификации E-2D Advanced Hawkeye должны заменить три стоящих на вооружении ВМС Франции самолета ДРЛОиУ предыдущей модификации E-2С Hawkeye. В настоящее время они входят в авиакрыло единственного французского авианосца "Шарль де Голль" (обычно на борту два самолета, еще один на берегу). Два самолета Е-2С Франция получила в 2000 году и еще один - в 2007 году. Все самолеты прошли модернизацию до уровня Hawkeye 2000.

Как пишет блог bmpd, Франция фактически стала вторым иностранным государством, которое получит на вооружение самолеты модификации E-2D после Японии, заказавшей 13 таких самолетов.