Войти
Военное обозрение

Китай назвал условия для присоединения к соглашению США и России по СНВ

80
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Пекин подключится к переговорам США и России по стратегическим наступательным вооружениям лишь в одном из двух случаев. Это произойдет, если США сократят свое ядерное оружие до уровня КНР, или если Китай нарастит свой ядерный арсенал до американского уровня. Какой именно из этих двух вариантов Вашингтон желает реализовать, администрация США пока не объяснила.

Об этом на брифинге в Пекине сообщил Фу Цун, занимающий должность главы департамента по контролю над вооружениями Министерства иностранных дел КНР.

Он отметил, что, как только США проведут сокращение своих ядерных вооружений до уровня Китая, Пекин тут же «будет счастлив» присоединиться к соглашению. Но глава департамента считает, что этого не произойдет.

При этом китайский чиновник заметил, что Россия не настаивает на участии КНР в переговорах, этого хотят только Соединенные Штаты. Фу Цун поблагодарил Российскую Федерацию за то, что она понимает позицию Пекина. Со стороны Вашингтона, к сожалению, такого понимания не наблюдается.

Помимо этого, директор департамента заявил, что Китай присоединится к переговорам между США и Россией, если эти две страны решат продлить Договор об СНВ и начнут сокращение своих ядерных арсеналов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
15.11.2018
"Это их выбор": Китай не против создания армии Европы
27.03.2017
За новый ядерный кулак Америке придется выложить триллион долларов
23.03.2017
Военные новости: нанооружие и гибель человечества
15.07.2015
Таинственный агрессор
04.10.2011
«Слабая Россия — это самый жуткий кошмар для США»
22.09.2011
Заблуждение по поводу ПРО ("The New York Times", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.07 01:34
  • 45
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 09.07 01:22
  • 1
Война, в которой нельзя проиграть
  • 09.07 01:06
  • 2
В Хабаровском крае завершилось учение инженеров ВВО с применением новейших БМР-3М и робота-сапера
  • 09.07 00:40
  • 1
Еще два катера и Черное море наше - украинский адмирал Неижпапа
  • 09.07 00:07
  • 10
Главком ВМС Украины пообещал «обуздать» Россию в Азовском море
  • 09.07 00:03
  • 110
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 08.07 23:20
  • 22
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 08.07 22:44
  • 300
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 08.07 22:44
  • 13
В России планируют разработать новую боевую экипировку на замену "Ратнику"
  • 08.07 22:09
  • 8
Командующий ВМСУ: американские фрегаты не нужны, корвет будет достроен, а первый дивизион «Нептуна» ждем в 2021 году (Думская, Украина)
  • 08.07 21:59
  • 3
Эстония поставит Украине пистолеты Макарова для борьбы с «пророссийскими сепаратистами»
  • 08.07 21:16
  • 7
Украина взяла в заложники польские МиГ-29
  • 08.07 19:56
  • 3
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов задержан по обвинению в госизмене - госкорпорация
  • 08.07 18:17
  • 6
Названа опасность отказа США от российских двигателей РД-180
  • 08.07 17:32
  • 6
Шансов остаться в «живых» после удара ЭМИ-пушки нет