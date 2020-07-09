Китай назвал условия для присоединения к соглашению США и России по СНВ

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Пекин подключится к переговорам США и России по стратегическим наступательным вооружениям лишь в одном из двух случаев. Это произойдет, если США сократят свое ядерное оружие до уровня КНР, или если Китай нарастит свой ядерный арсенал до американского уровня. Какой именно из этих двух вариантов Вашингтон желает реализовать, администрация США пока не объяснила.

Об этом на брифинге в Пекине сообщил Фу Цун, занимающий должность главы департамента по контролю над вооружениями Министерства иностранных дел КНР.

Он отметил, что, как только США проведут сокращение своих ядерных вооружений до уровня Китая, Пекин тут же «будет счастлив» присоединиться к соглашению. Но глава департамента считает, что этого не произойдет.

При этом китайский чиновник заметил, что Россия не настаивает на участии КНР в переговорах, этого хотят только Соединенные Штаты. Фу Цун поблагодарил Российскую Федерацию за то, что она понимает позицию Пекина. Со стороны Вашингтона, к сожалению, такого понимания не наблюдается.

Помимо этого, директор департамента заявил, что Китай присоединится к переговорам между США и Россией, если эти две страны решат продлить Договор об СНВ и начнут сокращение своих ядерных арсеналов.