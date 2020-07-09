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Интерфакс-АВН

Мантуров сообщил о контракте с США на поставку российских аппаратов измерения температуры

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Денис Мантуров
Денис Мантуров.
Источник изображения: militarynews.ru

Свыше 600 аппаратов ИВЛ отгружены в Узбекистан, Сербию, Италию и Белоруссию

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Россия поставит по контракту в США терминалы измерения температуры, отправила на фоне пандемии коронавируса 600 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Узбекистан, Сербию, Италию и Белоруссию, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Законтрактована продажа в США терминалов измерения температуры", - сказал Мантуров в среду в Совете Федерации.

Он не привел детали контракта.

По словам Мантурова, пилотные партии тест-систем поставлены в Австрию и Египет, идёт работа с Болгарией, Сербией и Пакистаном.

"Более 600 аппаратов ИВЛ уже отгружены в Узбекистан, Сербию, Италию и Беларусь", - сказал министр.

"Есть договорённости по отгрузке защитных костюмов в Туркменистан, антисептиков и дезинфектантов в страны Персидского залива. Ведётся подготовка к тендерам в Бразилии по маскам и респираторам", - сказал министр.

Он заявил, что экспорт антивирусной продукции был начат после создания запасов в РФ.

1 апреля в Нью-Йорк прибыл российский военно-транспортный самолет, который доставил, по данным CNN, маски, аппараты искусственной вентиляции легких и дезинфицирующие средства. На кадрах было видно, что в США были поставлены аппараты ИВЛ "Авента-М" производства "Уральского приборостроительного завода" (входит в состав АО "Концерн Радиоэлектронные технологии", "КРЭТ" - структура госкорпорации "Ростех", который находится под санкциями США).

12 мая Росздравнадзор объявил о приостановке обращения аппаратов модели "Авента-М", произведенных с 1 апреля. Аппараты использовались для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошли пожары 9 и 12 мая, в результате которых погибли шесть человек. Вероятной причиной пожара считают воспламенение аппаратов.

В мае власти США заявили, что пока не будут использовать аппараты "Авента-М".

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