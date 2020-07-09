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Интерфакс-АВН

Вице-премьер РФ Борисов отмечает недостаточную реализацию потенциала ОПК в вопросе диверсификации по ряду направлений

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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Потенциал предприятий оборонно-промышленного комплекса по ряду направлений диверсификации пока реализуется недостаточно, заявил вице-премьер Юрий Борисов в среду на заседании коллегии военно-промышленной комиссии РФ, посвящённой диверсификации ОПК.

"Как показывает анализ, по ряду направлений диверсификации продуктового портфеля и рынков сбыта продукции потенциал предприятий "оборонки" остается нереализованным в достаточной мере", - сказал Борисов.

Он сообщил, что в ходе недавнего совещания по вопросам мониторинга закупок техники и оборудования российского происхождения при реализации национальных проектов, Казначейством была представлена информация по доле отечественной продукции в цене заключенных контрактов в рамках национальных проектов за первое полугодие 2020 года.

"Она составила всего 22%, или 169 млрд рублей, из которых на технику и оборудование отечественного производства пришлось лишь 42,6 млрд рублей", - сказал вице-премьер.

Он потребовал активизации работы в данном направлении.

"Коллеги, нам с вами следует работать более динамично. Уверяю, спрос будет самый жесткий, потому что диверсификация ОПК - это задача, которую поставил перед нами президент РФ и которая требует безусловного выполнения", - заявил Борисов.

Он напомнил, что на сегодняшний день емкость внутреннего рынка товаров и услуг, которые торгуются по 44 и 223 федеральным законам, составляет порядка 8,2 трлн рублей и 21,3 трлн руб. соответственно по данным 2019 года.

"Поручением президента от 4 декабря 2019 года правительству было предписано обеспечить закупку оборудования российского происхождения в интересах реализации нацпроектов на период 2019-2024 годы в объеме не менее 3,2 трлн рублей, из которых не менее 1,4 трлн рублей продукции должно быть произведено и реализовано предприятиями ОПК", - сказал Борисов.

Вице-премьер заявил, что правительство принимает все усилия для создания условий доминирования продукции отечественных производителей на внутреннем рынке. Он напомнил, что недавно Госдума в первом чтении рассмотрела и единогласно приняла пакет законопроектов, разработанный и внесенный правительством, по совершенствованию федеральной контрактной системы в части квотирования закупок отечественных товаров.

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ВПК РФ
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Борисов Юрий
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