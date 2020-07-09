Китайские танки завоёвывают мир

Ещё одна страна вооружилась китайскими танками. Вчера, 7 июля, портал defseca.com сообщил о том, что армия Бангладеш приняла на вооружение боевые машины VT-5, также известные как Type-15.

VT-5 выиграл в тендере у таких конкурентов как турецко-индонезийский танк Kaplan и южнокорейский K21–105. В ноябре прошлого года Минобороны Бангладеш объявило победителем китайскую боевую машину, а их поставки начались в апреле текущего года. В рамках первого контракта армия Бангладеш получит 44 танка VT-5. При этом китайские СМИ указывают о наличии контракта ещё более чем на 150 единиц этих машин.

Танк VT-5 Источник изображения: janes.com

Танк VT-5 имеет классическую компоновку с размещением водителя в передней части, башней в центре и двигателем мощностью 1000 л.с. в задней части машины. В подбашенном отделении размещаются командир и наводчик, каждый из которых имеет комплект оборудования, состоящий из оптического и тепловизионного прицелов, а также лазерного дальномера. Кроме того, место командира танка оснащено системой кругового обзора.

Внешне VT-5 похож на танки Тип 96А и 4, но существенно меньше их по массе и габаритам. Длина VT-5 (с пушкой, направленной вперёд) составляет 9,2 м, ширина (с боковыми юбками) — 3,3 м, высота (по крыше башни) — 2,5 м. Масса танка составляет от 33 до 36 т в зависимости от типа бронирования.