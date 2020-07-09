Подписать СНВ-3: Китай поставил США условие

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

МИД КНР заявил, что присоединится к СНВ-3 только в случае, если США сократят свои арсеналы до уровня Китая. Москва тем временем, в отличие от Вашингтона, не призывает Пекин подписывать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений и с пониманием и уважением относится к позиции КНР, заявили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. Впрочем, он признал, что этого не может произойти.

По словам Фу Цуна, если Вашингтон и Москва решат продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и на его основе продолжат сокращать свои ядерные арсеналы, то Пекин примет участие в переговорах.

Представитель китайского МИДа обратил внимание, что Россия, в отличие от США, с пониманием и уважением относится к позиции КНР по вопросу участия государства в переговорах по вооружениям.

"Мы уважаем Россию. Россия очень хорошо понимает позицию Китая, оказывает полную поддержку китайской позиции и не призывает Китай к присоединению [к переговорному процессу по вопросам вооружений]. Это Соединенные Штаты принуждают КНР присоединиться", - отметил дипломат.

При этом он выразил мнение, что истинная цель Вашингтона не в том, чтобы сократить ядерные арсеналы, а в том, чтобы переложить ответственность и создать предварительные условия для заключения нового договора. «Мне кажется, что Россия разгадала этот дешевый трюк», - сказал он.

Фу Цун подчеркнул, что Россия активно и позитивно воспринимает формат обсуждений между постоянными членами Совета Безопасности ООН. "В рамках именно этого механизма мы можем обсуждать все вопросы, связанные со стратегической стабильностью", - констатировал глава департамента.

По его словам, в Пекине наблюдают, как США увеличивают свой ядерный арсенал и разрабатывают ядерные заряды малой мощности, которые можно применять в качестве тактического оружия.

Это понижает порог применения ядерного оружия, что вызывает крайнее беспокойство, сказал представитель МИД КНР.

«В связи с этим мы должны еще раз подтвердить нашу убежденность, что нельзя одержать победу в ядерной войне и такие войны никогда не должны развязываться», - подчеркнул он.

Россия и США подписали СНВ-3 в 2010 году. Согласно этому документу, страны должны сократить свои ядерные боевые заряды до 1550 единиц, а количество межконтинентальных баллистических ракет и ракет, размещенных на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, не должно превышать 700 единиц.

Договор действует на протяжении десяти лет - до 5 февраля 2021 года. До этого срока его можно продлить, но не более чем на пять лет, то есть до 2026 года. Договор пролонгируется по обоюдному согласию сторон. На данный момент Россия и США как раз находятся на стадии обсуждения этого вопроса. Москва призывает Вашингтон не затягивать с этим решением. В РФ этот документ считают золотым стандартом в области разоружения.

При этом в Соединенных Штатах неоднократно говорили, что к СНВ-3 необходимо подключить Китай. Еще в апреле прошлого года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что соглашению нужно привлечь все заинтересованные стороны, в частности КНР.

«Мы должны убедиться, что у нас есть все стороны, которые имеют к этому отношение. Другие страны, кроме России и Китая. Может быть, у нас это не получится. Может, в итоге мы будем работать над этим только с русскими», - говорил он.

Впрочем, впоследствии заявления, что к договору нужно подключить Пекин, становились все жестче, приближаясь к ультимативным.

В мае текущего года спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что Россия должна убедить китайцев сесть за стол переговоров. Он назвал это основным условием для продления соглашения.

Биллингсли выразил мнение, что неучастие в договоре китайской стороны - это одна из его главных проблем среди многих других недостатков. По его словам, Россия больше заинтересована в этом соглашении, чем США. Он подчеркнул, что Вашингтону невыгоден контроль над вооружениями ради самого факта контроля над вооружениями.

Лидия Мисник