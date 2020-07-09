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Российская газета

Российский генерал рассказал о возможностях системы С-500

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Источник изображения: Руслан Кривобок / РИА Новости

На вооружение зенитных ракетных войск уже поступают перспективные комплексы С-350 "Витязь", запланировано поступление С-500 "Прометей". Об особенностях нового поколения ЗРК рассказал начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Бабаков.

Как сообщает "Красная звезда", в перспективных ракетных комплексах будет применен принцип раздельного решения задач по уничтожению баллистических и аэродинамических целей.

Основным направлением работы "Прометея" является уничтожение баллистических ракет средней дальности. Но он способен справиться и с межконтинентальными баллистическими ракетами на финальном отрезке их пути.

Комплексу С-500 под силу уничтожить гиперзвуковые летательные аппараты, самолеты и беспилотники. Он может эффективно поражать гиперзвуковое оружие любых модификаций, и ближний космос для него не проблема.

- Это дает основания говорить о том, что аналогов этой системы не существует, - подчеркнул Сергей Бабаков.

Напомним, комплекс С-500 способен не только поражать цели на дальности до 600 километров на всем диапазоне высот, но и организовывать работу менее зорких ЗРК и авиации, обмениваясь с ними данными о возможных целях. При этом "Прометей" сможет получать информацию от дальних радаров, спутников и других источников.


Майя Бирюкова

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Страны
Россия
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
С-500
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
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