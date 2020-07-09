Войти
Российская газета

В Китае высоко оценили зенитный ракетный комплекс С-350

80
0
0
Источник изображения: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Развертывание новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-350 "Витязь" позволит российской системе ПВО повысить эффективность огня на малых и средних дистанциях (50-100 километров). Кроме того, значительно вырастут возможности по отражению массированных ударов крылатыми ракетами.

К такому выводу пришло китайское издание "Жэньминь жибао", назвавшее С-350 главной новинкой парада в честь 75-летия Победы, прошедшего на Красной площади 24 июня (перевод материала представлен на портале "ИноСМИ").

По мнению авторов материала, "Витязи" постепенно заменят ныне стоящие на вооружении системы С-300, так как новый ЗРК не только более эффективный, но и обходится существенно дешевле предшественника. Достаточно сказать, что С-350 способен одновременно нести 12 ракет с активной головкой наведения против четырех у систем предыдущего поколения. При этом возможна смешанная загрузка различными ракетами, предназначенными для различных типов целей. Технические возможности РЛС и машины управления позволяют одновременно обстреливать 16 целей, наводя на каждую по две ракеты.

Максимальный радиус действия комплекса составляет 60-120 километров, а максимальная высота поражения - 25 километров (по другим данным - 30). Таким образом, "Витязь" может эффективно атаковать и перехватывать различные типы маневрирующих целей и баллистических ракет. Считается, что эффективность перехвата крылатых ракет вырастет до 2,5 раза по сравнению с С-300.

В случае крупномасштабной войны, полагают авторы китайского издания, в будущем предпочтение будет отдаваться более дешевой и передовой системе С-350. Одного батальона С-350 в сочетании с зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" будет достаточно, чтобы выдержать атаку авиационной бригады.

Кроме того, развертывание С-350 еще больше укрепит российские силы ПВО в Арктике, усилит контроль России над данным регионом и северным морским путем.

Как уже писала "РГ", первый комплект системы С-350 "Витязь" был передан Минобороны России в конце прошлого года, в нынешнем в войска поступят еще несколько таких ЗРК.


Алексей Иванов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
С-350 50Р6А "Витязь"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Похожие новости
30.06.2020
"Смертоносные машины": В Китае оценили технику с парада Победы
30.06.2020
Хуаньцю шибао (Китай): все самое главное – здесь! Новое оружие, продемонстрированное Россией на Параде Победы
27.04.2020
Арктический бастион
20.12.2018
Выступление Министра обороны России с подведением итогов 2018 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.07 01:34
  • 45
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 09.07 01:22
  • 1
Война, в которой нельзя проиграть
  • 09.07 01:06
  • 2
В Хабаровском крае завершилось учение инженеров ВВО с применением новейших БМР-3М и робота-сапера
  • 09.07 00:40
  • 1
Еще два катера и Черное море наше - украинский адмирал Неижпапа
  • 09.07 00:07
  • 10
Главком ВМС Украины пообещал «обуздать» Россию в Азовском море
  • 09.07 00:03
  • 110
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 08.07 23:20
  • 22
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 08.07 22:44
  • 300
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 08.07 22:44
  • 13
В России планируют разработать новую боевую экипировку на замену "Ратнику"
  • 08.07 22:09
  • 8
Командующий ВМСУ: американские фрегаты не нужны, корвет будет достроен, а первый дивизион «Нептуна» ждем в 2021 году (Думская, Украина)
  • 08.07 21:59
  • 3
Эстония поставит Украине пистолеты Макарова для борьбы с «пророссийскими сепаратистами»
  • 08.07 21:16
  • 7
Украина взяла в заложники польские МиГ-29
  • 08.07 19:56
  • 3
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов задержан по обвинению в госизмене - госкорпорация
  • 08.07 18:17
  • 6
Названа опасность отказа США от российских двигателей РД-180
  • 08.07 17:32
  • 6
Шансов остаться в «живых» после удара ЭМИ-пушки нет