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ЦАМТО

В Амурское объединение ВВО поступил новейший комплекс формирования электронных топографических карт

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Topograf
Военный топограф за работой. Источник: function.mil.ru.

ЦАМТО, 8 июля. В общевойсковую армию Восточного военного округа, штаб которой дислоцирован Амурской области, поступил новейший комплекс формирования электронных топографических карт.

Отечественный программно-аппаратный комплекс создания и обновления цифровой информации о местности (ПАК СО ЦИМ), способен формировать электронные топографические карты любого района Земного шара по данным аэро- и космической съемки. Изделие представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из технических и программных средств, объединенный локально-вычислительной сетью.

Комплекс способен создавать и с заданной периодичностью обновлять цифровые ортофотопланы любого масштаба и цифровые матрицы рельефа местности, распознает изображения объектов, определяя их количественные и качественные характеристики с помощью автоматизированного стереоскопического дешифрирования, хранит геопространственные данные в текстовом и табличном виде.

Применение ПАК СО ЦИМ позволит повысить эффективность и оперативность управления подчиненными войсками. Комплекс полностью соответствует современным требованиям информационной безопасности и является составной частью перспективной единой автоматизированной системы обеспечения геопространственной информацией. Кроме того, функционал комплекса позволяет использовать его для гражданских нужд: географических исследований, геодезического сопровождения, в ситуационных центрах регионов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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