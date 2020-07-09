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ЦАМТО

Выделен второй транш средств на закупку ЗРК для ВВС Филиппин

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Зенитный ракетный комплекс SPYDER, с используемыми в качестве зенитных управляемыми р
Полученная Грузией еще в 2008 году боевая машина израильского зенитного ракетного комплекса SPYDER, с используемыми в качестве зенитных управляемыми ркетами Rafael Python 4, во время демонстрации на аэродроме Алексеевка близ Тбилиси 31.05.2018.
Источник изображения: Министерство обороны Грузии

ЦАМТО, 8 июля. Министерство бюджета и управления Филиппин выпустило специальное распоряжение о выделении средств (SARO) в размере 2,396 млрд. филип. песо (48,4 млн. долл.) на закупку наземной системы ПВО в рамках "Программы модернизации ВС Филиппин".

По информации ресурса Mintfo.com, распоряжение SARO-BMB-D-20-0011482 было выпущено 11 июня 2020 года.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2019 года министерство впервые выпустило распоряжение SARO-BMB-D-19-004325, предполагавшее выделение 1,027 млрд. филип. песо на закупку наземной системы ПВО для ВВС Филиппин. Данная сумма предназначалась на частичную оплату закупки в 2019 ф.г.

В декабре 2018 года покидавший свой пост командующий ВВС Филиппин генерал-лейтенант Галилео Жерар Кинтанар-младший заявил, что соглашение на поставку трех наземных систем ПВО в Израиле близко к подписанию.

Министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана в январе 2019 года подтвердил государственному информационному агентству PNA, что Филиппины планируют приобрести зенитные ракетные комплексы SPYDER (Surface-to-Air PYton and DERby), разработанные израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems.

В июле 2019 года командующий ВВС Филиппин генерал-лейтенант Роззано Д.Бригез, не раскрывая детали, заявил, что министр национальной обороны утвердил "уведомление о присуждении контракта" на поставку наземной системы ПВО.

Приобретение новых наземных систем ПВО включено в перечень программ, которые планируется реализовать в ходе второго этапа ("Второй Горизонт") "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин (RAFPMP), утвержденной Республиканским законом №10349 (Republic Act No. 10349). Предположительно, для ВВС Филиппин планируется приобрести три ЗРК SPYDER.

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Страны
Израиль
Филиппины
Компании
Rafael
Проекты
2020-й год
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