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Российская газета

Перевозку подводной лодки на грузовиках сняли на видео

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Источник изображения: rg.ru

В Сети появилось видео перевозки по суше иранской субмарины проекта 877 "Палтус". 72-метровую подлодку транспортируют на военно-морскую базу Бендер-Аббас.

Для этого используется трейлер с кильблоками на 152 колесах. Его тянут два седельных тягача, запряженные цугом. Чтобы улучшить сцепление ведущих колес с дорогой, на рамы грузовиков установили массивные бетонные блоки.

Проект 877 "Палтус" - серия советских и российских дизель-электрических подлодок, строившихся в 1982-2000 годах. Подлодки строились для побед в дуэльных ситуациях, они отличаются малой шумностью, совершенством средств обнаружения и мощным оружием. Иран располагает тремя субмаринами типа "Палтус". Развитие серии получило имя "Варшавянка".


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Польша
Россия
Проекты
877 Палтус
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