Зенитные ракетные войска завершили учения в Подмосковье. Военные показали возможности комплексов С-400 и «Панцирь-С». В ходе тренировки полк отразил «нападение» условного противника на столицу. 8 июля Зенитные ракетные войска отмечают профессиональный праздник. Этот вид войск был образован в 1960 году, хотя части подобного типа в СССР появились еще в 1952-м. Первой зенитно-ракетной системой, разработанной в СССР, стал С-25 «Беркут». Комплекс был предназначен для круговой противовоздушной обороны Москвы. Задача Зенитных ракетных войск — уничтожение вражеских самолетов и ракет. Кроме того, войска ведут борьбу со средствами воздушной разведки противника.

Зенитные ракетные войска завершили учения в Подмосковье. Военные показали возможности комплексов С-400 и «Панцирь-С». В ходе тренировки полк отразил «нападение» условного противника на столицу. 8 июля Зенитные ракетные войска отмечают профессиональный праздник. Этот вид войск был образован в 1960 году, хотя части подобного типа в СССР появились еще в 1952-м. Первой зенитно-ракетной системой, разработанной в СССР, стал С-25 «Беркут». Комплекс был предназначен для круговой противовоздушной обороны Москвы. Задача Зенитных ракетных войск — уничтожение вражеских самолетов и ракет. Кроме того, войска ведут борьбу со средствами воздушной разведки противника.