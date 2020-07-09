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Известия.ru

Зенитные ракетные войска завершили учения в Подмосковье

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Зенитные ракетные войска завершили учения в Подмосковье. Военные показали возможности комплексов С-400 и «Панцирь-С». В ходе тренировки полк отразил «нападение» условного противника на столицу. 8 июля Зенитные ракетные войска отмечают профессиональный праздник. Этот вид войск был образован в 1960 году, хотя части подобного типа в СССР появились еще в 1952-м. Первой зенитно-ракетной системой, разработанной в СССР, стал С-25 «Беркут». Комплекс был предназначен для круговой противовоздушной обороны Москвы. Задача Зенитных ракетных войск — уничтожение вражеских самолетов и ракет. Кроме того, войска ведут борьбу со средствами воздушной разведки противника.

Зенитные ракетные войска завершили учения в Подмосковье. Военные показали возможности комплексов С-400 и «Панцирь-С». В ходе тренировки полк отразил «нападение» условного противника на столицу. 8 июля Зенитные ракетные войска отмечают профессиональный праздник. Этот вид войск был образован в 1960 году, хотя части подобного типа в СССР появились еще в 1952-м. Первой зенитно-ракетной системой, разработанной в СССР, стал С-25 «Беркут». Комплекс был предназначен для круговой противовоздушной обороны Москвы. Задача Зенитных ракетных войск — уничтожение вражеских самолетов и ракет. Кроме того, войска ведут борьбу со средствами воздушной разведки противника.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Су-47
Проекты
Военные учения
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