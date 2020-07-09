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Пекин требует от США и снизить свой ядерный потенциал до уровня КНР

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Источник изображения: vpk-news.ru

Китай может принять участие в переговорах по сокращению стратегических наступательных вооружений только в том случае, если ядерный арсенал США будет снижен до уровня КНР, заявил в среду директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

«Есть два пути: Китай наращивает свой ядерный потенциал до уровня США, или же США сокращают свой до уровня Китая», - сказал дипломат на брифинге в Пекине. По его словам, в этом случае Китай «будет счастлив» присоединиться к переговорному процессу, однако отметил, что, по его мнению, «этого не произойдет, это невозможно».

Фу Цун отметил, что ядерный потенциал США, который по данным экспертов составляет 5,8 тыс.- 6 тыс. ядерных боеголовок, в 20 раз превышает китайский. К тому же США выделяют средства на его совершенствование и наращивание.

Одновременно Соединенные Штаты разворачивают свои системы ПРО и ракеты средней дальности у китайских границ, милитаризируют космическое пространство, сказал Фу Цун. Все это представляет стратегическую угрозу безопасности Китая, который вынужден совершенствовать свои ядерные силы.

Фу Цун выразил благодарность России за понимание позиции Китая, и подчеркнул, что «Россия никогда не просила Китай присоединиться к переговорам», добавив, что это лишь требование Соединенных Штатов. На самом деле, отметил он, Китай и Россия поддерживают постоянный контакт по вопросам разоружения и между двумя странами налажено эффективное сотрудничество по этому и другим стратегическим проблемам.

Срок существующего между Россией и США договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в феврале 2021 года. Россия выступает за его продление, США настаивают на заключении нового договора, в который должен войти Китай, пишет Интерфакс.

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Китай
Россия
США
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
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