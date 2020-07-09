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ЗРС «Прометей» станет основой единой национальной системы ПВО-ПРО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Поставки в Вооруженные силы России систем противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения С-500 «Прометей» запланированы, заявил начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергей Бабаков.

«На вооружение зенитных ракетных войск начали поступать перспективные зенитные ракетные системы С-350 «Витязь» и планируется поступление С-500 «Прометей», - сказал он в интервью  газете «Красная звезда».

С-500 станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО), заявили еще в  2017 году в Первой армии ПВО-ПРО, которая прикрывает Москву и Центральный промышленный район.

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Страны
Россия
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
С-500
Компании
Минoбороны РФ
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