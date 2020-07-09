Киев собирается развернуть американские ПТРК «Джавелин» на Донбассе

Источник изображения: topwar.ru

Недавно США поставили на Украину партию ПТРК «Javelin». Киев собирается разместить новое оружие на Донбассе, вооружив им бригады, действующие в районах проведения т.н. «антитеррористической операции».

Как известно, первую партию «джавелинов» Украина получила еще в 2018 году, а вот со второй партией вышло промедление, которое дорого обошлось президенту США Дональду Трампу. Тем не менее, в конечном итоге американские противотанковые ракетные комплексы оказались в распоряжении украинской армии, причем в этот раз США разрешили использовать «джавелины» не только в случае «прямой российской агрессии», но и в обычных войсковых операциях на Донбассе. Об этом в своем Твиттере написал Райан Браун из CNN.

Американские официальные лица сообщили CNN, что нет никаких географических ограничений в отношении того, где Украина может разместить поставленные США противотанковые ракеты Javelin,

- подчеркнул журналист.

Стоит отметить, что Соединенные Штаты достаточно вольно трактуют понятие «оборонительного акта», в рамках которых Украине дозволено применять американские противотанковые комплексы. К примеру, авиаудары, которые наносились по позициям боевиков организации «Аш-Шабаб» в Сомали, также рассматривались американским военным ведомством как «оборонительные акты», так как они наносились в ответ на действия сомалийских боевиков против дружественных Штатам правительственных войск Сомали и государств Африканского союза.

Нет никаких сомнений в том, что и на Украине мы станем свидетелями такой же ситуации: при необходимости даже наступательные действия украинских военных в Пентагоне охарактеризуют как оборону, в связи с чем будет дозволено применение «джавелинов». Так, «джавелины» могут быть применены в качестве ответа на какие-либо действия вооруженных сил Донецкой или Луганской республик.

Источник изображения: topwar.ru

В любом случае, появление у Украины американских ПТРК значительно усиливает огневую мощь подразделений ВСУ, находящихся на линии фронта. Автор американского издания The Drive Джозеф Тревитик подчеркивает, что войсковые подразделения могут использовать данные противотанковые комплексы в одном из двух режимов: один запускает ракету прямо в цель, а другой выполняет маневр. Последний метод Тревитик называет особенно эффективным при поражении верхней части танков, которая является наиболее уязвимой даже при наличии системы активной защиты.

Впрочем, точные задачи, которые предстоит решать ПТРК «Джавелин» на Донбассе пока неизвестны. Но генерал-полковник Руслан Хомчак утверждает, что уже при следующей ротации украинских подразделений они будут оснащены «джавелинами». В настоящее время одна из армейских бригад проходит подготовку перед развертыванием на Донбассе и в качестве одного из важнейших направлений подготовки рассматривается именно обучение использованию «джавелинов» в боевой обстановке.

Естественно, что украинское командование утверждает о необходимости применения американских ПТРК, так как якобы Россия развернула на Донбассе внушительные бронетанковые силы и без новых противотанковых ракетных комплексов противостоять им не представляется возможным. Рассказы о российской агрессии на Донбассе служат для оправдания дальнейших поставок американского вооружения. Такая линия, в конечном итоге, выгодна и украинскому министерству обороны, и американскому военному ведомству.