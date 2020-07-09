Уничтожить оператора, а не беспилотник: израильское видение борьбы с БПЛА

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Исследователи из Университета Бен-Гуриона в израильском Негеве, специализирующиеся на кибертехнологиях, создали алгоритмы для определения местоположения операторов беспилотников. Ключом к их поиску является траектория полета дрона.

Соответствующий доклад был представлен 3 июля. Разработчики новой технологии заинтересованы, прежде всего, в обеспечении безопасности аэропортов и воздушного пространства.

Как поясняют исследователи, для управления беспилотниками используются радиочастоты. В настоящее время, чтобы по ним выявить оператора, необходимо установить в зоне полета БПЛА специальные датчики, благодаря которым осуществляется триангуляция – один из способов определения местоположения источника радиоизлучения. Однако выполнение данной задачи усложняет множество других сигналов: WiFi, Bluetooth и прочие, которые скрывают сигналы, посылаемые дронам.

Однако исследователи научили глубокую нейронную сеть (DNN) указывать местоположение операторов БПЛА, используя только траекторию их движения. При этом датчики в зоне полета не требуются.

Теперь наша система может идентифицировать закономерности в маршруте движения беспилотника и использовать их для обнаружения оператора

- пояснили специалисты.

В ходе проведения тестов модель смогла предсказать местоположение оператора с точностью в 78%.

Новая технология может проявить себя и на поле боя. Например, вместо того, чтобы в авральном режиме бороться со стаей мелких дронов, достаточно вычислить местоположение пункта управления ими и уничтожить оператора.