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ТАСС

Совфед одобрил отсрочку от призыва по мобилизации многодетным отцам с беременными женами

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Призывной пункт
Призывной пункт.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Поправки вносятся в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, предоставляющий право на отсрочку от призыва по мобилизации для военных запаса с тремя детьми и супругой на поздних сроках беременности.

Закон дает право на отсрочку гражданам, "имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет". Также на отсрочку могут рассчитывать мужчины, у которых есть на иждивении четыре и более детей в возрасте до 16 лет. В действующей редакции закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ", к которому предложены поправки, говорится только об отцах, имеющих на иждивении четырех и более детей.

Также документ распространяет право на отсрочку от призыва по мобилизации на женщин - военных запаса, находящихся на поздних сроках беременности (сейчас есть у женщин с детьми до 16 лет). Кроме того, инициатива наделяет правом на досрочное увольнение с военной службы женщин-военных с детьми в возрасте до 16 лет или находящихся на 22-й и более неделе беременности.

Законом корректируются правила предоставления отсрочки от армии для граждан с ребенком и беременной женой. Устанавливается, что срок беременности супруги, позволяющий супругу получить отсрочку, должен составлять не менее 22 недель (сейчас 26 недель).

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Россия
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