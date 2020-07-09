Генерал Маккензи назвал бездоказательными утверждения о сговоре России с талибами

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Сообщения национальной разведки США об якобы имевшем место сговоре спецслужб России и афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) были неубедительными и бездоказательными. С таким заявлением выступил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи.

Выступая перед журналистами сразу нескольких американских изданий, Маккензи заявил, что ему поступали сообщения от национальной разведки о вероятном сговоре России с талибами, но они не имели под собой достаточной доказательной базы. Генерал подчеркнул, что не получал никаких сведений о влиянии России на ситуацию в Афганистане, а публикации в СМИ США никак не изменили подход Пентагона к обеспечению безопасности американских военных в Афганистане. По его словам, талибы на протяжении многих лет атакуют американских солдат.

Дело о разведке не показалось мне убедительным, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке

- заявил он.

Напомним, что в газете The New York Times вышла серия статей, в которых утверждалось, что российская военная разведка побуждала боевиков "Талибана" убивать американских военнослужащих, обещая за это выплачивать некие суммы. Позднее Трамп заявил, что газетчики "сфабриковали еще одну мистификацию на теме России".

В российском МИД назвали данные публикации "абсолютно лживыми".