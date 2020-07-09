Есть прогресс: глава Пентагона о сдерживании России и Китая

Глава Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» России

Вашингтон в течение минувшего года успешно сдерживал "агрессивную деятельность" со стороны России, Китая, КНДР и Ирана, заявил министр обороны США Марк Эспер. Этой речью глава Пентагона подвел итог первому году своего пребывания на новом посту. Впрочем, о существовании угрозы для США со стороны России и Китая он говорил еще до вступления в должность

За минувший год США успешно сдерживали "агрессивную деятельность" со стороны РФ, Китая, КНДР и Ирана, заявил министр обороны США Марк Эспер в ходе обращения к американским военнослужащим по случаю года своего пребывания на посту главы Пентагона.

Кроме того, он обратил внимание, что Соединенные Штаты за отчетный период проводили контртеррористические операции, «поддерживали лидирующую роль" государства в международной антитеррористической коалиции, а также осуществляли деятельность по сохранению "свободы судоходства и торговли в спорных водах" Персидского залива и Южно-Китайского моря.

Эспер выразил уверенность, что возглавляемое им ведомство добилось прогресса в выполнении поставленных годом ранее задач, среди которых, в том числе, противодействие РФ и КНР, а также модернизация национальных вооруженных сил.

Глава ведомства напомнил, что в июле прошлого года на слушаниях, посвященных его утверждению на пост министра обороны, он дал понять, что считает своей главной задачей реализацию Стратегии национальной безопасности в «эпоху соперничества великих держав». Ключевыми конкурентами Соединенных Штатов он называл Россию и Китай.

В минувшем феврале Эспер на выступлении в Университете имени Джонса Хопкинса обвинил Россию и Китай в попытках давить на другие страны с намерением изменить мировой порядок. Глава Пентагона заявил, что Москва и Пекин нарушали суверенитет соседних небольших государств, чтобы получить стратегические преимущества.

По утверждению министра, Россия расширяет свое региональное влияние посредством гибридной войны и организует «злонамеренные кибероперации» против других государств. Что касается Китая, он назвал неприемлемыми методами «кражу интеллектуальной собственности» и экономическое давление на другие государства в рамках плана «Один пояс - один путь».

Год назад Эспер утверждал, что Россия и Китай постоянно пытаются украсть американские технологии. «Мы находимся в состоянии войны в киберпространстве. Мы постоянно боремся с такими странами, как Россия или Китай, которые пытаются украсть наши технологии, повлиять на выборы, распространить дезинформацию о США», - говорил он 16 июля на посвященных его назначению слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

Министр отметил растущую способность Москвы и Пекина оспаривать военное преимущество США.

Он подчеркнул, что Вашингтон не может позволить этому тренду сохраниться.

«Мы не должны стоять в стороне, когда Россия вооружает себя ядерными крылатыми ракетами SSC-8 (9M729), радиус действия которых распространяется на большую часть Европы», - говорил Эспер о судьбе Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией, который был расторгнут через полмесяца после его выступления.

Кроме того, Эспер пообещал продолжать противостояние попыткам Москвы вмешаться в американские выборы. «Мы все более уверены, что выборы 2020 года пройдут без проблем», - заявил он. При этом Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы президента США.

О том, что Россия и Китай представляют собой угрозу для США, Эспер говорил неоднократно еще до своего вступления в должность министра обороны.

«Я думаю, что самая большая проблема - Северная Корея. А если смотреть на долгосрочную перспективу, 2025-2035 годы, - то Россия. Однако самая большая трудность - это, конечно, Китай с 2035 года и далее. Я имею в виду масштабы страны, ее экономику и все остальное; Китай - это стратегический противник как для министерства обороны, так и для страны в целом», - говорил он в марте 2019 года в интервью CNBC.

Кандидатуру Эспера на пост министра обороны в пришлом году выдвинул президент США Дональд Трамп. Он заявил об этом 21 июня, а 24 июня Эспер стал исполняющим обязанности главы Пентагона. Белый дом официально номинировал его на министерский пост 15 июля.

Трамп выбрал в качестве потенциального министра обороны Эспера после того, как от возможности возглавить Пентагон отказался Патрик Шанахан, который с начала 2019 года исполнял обязанности главы военного ведомства. Президент США объяснял его решение уйти в отставку стремлением уделять больше времени своей семье.

Лидия Мисник