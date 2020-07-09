Военные ЦВО применили на учениях под Оренбургом новейший антидронный комплекс "Силок"

ЦАМТО, 8 июля. Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа провели в Оренбургской области учение с применением новейшего антидронного комплекса "Силок".

По замыслу учения, военнослужащие с помощью комплекса "Силок" обнаружили рой ударных беспилотников противника, приближающихся к оборонному заводу.

Подразделения РЭБ отработали действия по отражению групповой атаки беспилотников противника по опыту современных локальных конфликтов. Комплекс позволил в автоматическом режиме обнаружить воздушные объекты, определить их координаты и подавить на различных диапазонах рабочих частот. Каналы управления и связи беспилотников подавлялись на расстоянии до четырех километров от пункта базирования комплекса. Практические действия проходили в дневное и ночное время.

В учении на Тоцком полигоне приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 100 ед. военной и специальной техники, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.