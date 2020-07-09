Войти
ЦАМТО

Военные ЦВО применили на учениях под Оренбургом новейший антидронный комплекс "Силок"

79
0
0
Тактико-специальные занятия с подразделениями радиоэлектронной борьбы
Тактико-специальные занятия с подразделениями радиоэлектронной борьбы.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Донат Сорокин

ЦАМТО, 8 июля. Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа провели в Оренбургской области учение с применением новейшего антидронного комплекса "Силок".

По замыслу учения, военнослужащие с помощью комплекса "Силок" обнаружили рой ударных беспилотников противника, приближающихся к оборонному заводу.

Подразделения РЭБ отработали действия по отражению групповой атаки беспилотников противника по опыту современных локальных конфликтов. Комплекс позволил в автоматическом режиме обнаружить воздушные объекты, определить их координаты и подавить на различных диапазонах рабочих частот. Каналы управления и связи беспилотников подавлялись на расстоянии до четырех километров от пункта базирования комплекса. Практические действия проходили в дневное и ночное время.

В учении на Тоцком полигоне приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 100 ед. военной и специальной техники, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
08.04.2019
Противодействие групповому удару крылатых ракет отработают на масштабных учениях ЦВО под Астраханью
12.09.2018
Центр против востока России. Какими станут самые масштабные маневры "Восток-2018"
01.09.2016
Внезапная проверка боеготовности вооруженных сил России завершается в среду
27.08.2014
О развитии военно-технического сотрудничества между Россией и Арменией
26.04.2013
Жизнь вне опасности
22.04.2013
Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России – 60 лет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.07 01:34
  • 45
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 09.07 01:22
  • 1
Война, в которой нельзя проиграть
  • 09.07 01:06
  • 2
В Хабаровском крае завершилось учение инженеров ВВО с применением новейших БМР-3М и робота-сапера
  • 09.07 00:40
  • 1
Еще два катера и Черное море наше - украинский адмирал Неижпапа
  • 09.07 00:07
  • 10
Главком ВМС Украины пообещал «обуздать» Россию в Азовском море
  • 09.07 00:03
  • 110
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 08.07 23:20
  • 22
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 08.07 22:44
  • 300
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 08.07 22:44
  • 13
В России планируют разработать новую боевую экипировку на замену "Ратнику"
  • 08.07 22:09
  • 8
Командующий ВМСУ: американские фрегаты не нужны, корвет будет достроен, а первый дивизион «Нептуна» ждем в 2021 году (Думская, Украина)
  • 08.07 21:59
  • 3
Эстония поставит Украине пистолеты Макарова для борьбы с «пророссийскими сепаратистами»
  • 08.07 21:16
  • 7
Украина взяла в заложники польские МиГ-29
  • 08.07 19:56
  • 3
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов задержан по обвинению в госизмене - госкорпорация
  • 08.07 18:17
  • 6
Названа опасность отказа США от российских двигателей РД-180
  • 08.07 17:32
  • 6
Шансов остаться в «живых» после удара ЭМИ-пушки нет