США наращивают военную помощь Украине

Комитет по ассигнованию Палаты представителей Конгресса США в проекте бюджета на 2021 год предложил выделить на военную помощь Украине на 25 млн долларов больше чем изначально запрашивалось.

Как передает УНИАН, об этом говорится на официальном сайте комитета по ассигнованию. Согласно пресс-релизу к документу, в следующем году Украина может получить от США военную помощь в размере 275 млн долларов.

«$ 275 млн для Инициативы по содействию безопасности на Украине — на $ 25 млн больше, чем запрашивалось», — говорится в проекте военного бюджета страны.

Документ также требует от министра обороны США информировать Конгресс о любых неоправданных задержках в выплате помощи. В общей сложности Украина может получить от США на 100 млн долларов больше чем в 2020 финансовом году.