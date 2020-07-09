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Российская газета

На Камчатке истребители МиГ-31 отработали парные взлеты

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Истребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31.
Источник изображения: Андрей Зинчук/ РИА Новости www.ria.ru

Истребители МиГ-31 Тихоокеанского флота отработали групповые полеты с выполнением сложных заданий.

Они выполняли одновременный взлет парами, поиск противника и воздушную атаку, а также технику пилотирования и полет по заданному маршруту в составе группы.

- Главной целью учебно-тренировочных полетов было повышение боевой готовности и эффективности действий экипажей истребительной эскадрильи при выполнении задач по своему предназначению в составе групп, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.


Юлия Гарднер

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Продукция
МиГ-31
Компании
Минoбороны РФ
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