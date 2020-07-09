«Подвинься, Америка»: американский журналист о российском ПАК ДА

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Стратегические бомбардировщики вступили на новую полосу развития в условиях разгоревшейся борьбы великих держав в военной сфере – КНР, России и США. Данное мнение озвучил военный аналитик Себастьян Роблин, который преподнёс своё видение ситуации, складывающейся в дальней авиации, в материале «Подвинься, Америка…».

Ренессанс дальней авиации

С его слов, Москва намерена получить от ОКБ Туполева первые опытные образцы стелс-бомбардировщика ПАК ДА к 2025 году, чтобы в 2026 году начать полноценные летные испытания нового изделия. В 2028 году планируется приступить к выпуску новой машины, которая должна стать аналогом американского самолета B-2 Spirit. До этого момента велась исключительно конструкторская работа. Параллельно с этим создаётся новая техника данного класса в Китае – бомбардировщик H-20 – и B-21 Raider в США.

Стратегические бомбардировщики уже сейчас переживают ренессанс на фоне возобновившегося соперничества великих держав – Китая, России и Соединенных Штатов

- пишет Роблин.

Концептуальная работа над ПАК ДА началась еще в конце 1990-х годов, но плановые исследования формально стартовали лишь в 2007 году. Предполагается, что ПАК ДА будет оснащен двигателем НК-65 на основе ТРДДФ НК-32-02, используемого в самолете Ту-160М2. Он является самой большой силовой установкой из когда-либо установленных на боевом самолете. Экипаж будет состоять из 4 человек. Машина будет снаряжена РЛС, работающей в нескольких диапазонах.

Вооружить самолет планируется различными типами ракет: крылатыми, в том числе начиненными ЯО, гиперзвуковыми (k=5) и класса «воздух-воздух» для самообороны. Дальность полета должна составить 12 тыс. км при полезной нагрузке в 30 т.

Тыловая работа

Со слов Роблин, показательно, что в российском руководстве пришли к выводу о необходимости внедрения в авиации стелс-технологий, которые уже применены на Су-57 и должен получить ПАК ДА. Хотя ранее, в 2012 году, вице-премьер Дмитрий Рогозин жестко критиковал программу ПАК ДА, как и бомбардировщики-невидимки в целом.

Как полагает автор, «стелс» необходим для проникновения самолетов в воздушное пространство противника. Однако, если Су-57 способен действовать на небольшой глубине, то ПАК ДА предназначен для дальних проникающих ударов.

При этом, как отмечает автор, возникает вопрос: зачем машинам вообще заходить на вражескую территорию? Ведь есть Ту-95 и Ту-160М2, способные обстреливать цели крылатыми ракетами за сотни или тысячи миль. Однако следует учесть, что работа в воздушном пространстве неприятеля, у него в тылу, позволяет уничтожить находящиеся в глубине ключевые объекты – стратегическое оружие и основные командные пункты.

Москва может рассматривать такую возможность как стоящую значительных инвестиций

- полагает Роблин, указывая при этом на низкую вероятность соблюдения озвученных сроков по созданию ПАК ДА: «путь [его] развития будет длиннее и сложнее, чем довольно оживленный график, объявленный для СМИ».