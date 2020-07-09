Конгресс США может увеличить военную помощь Украине, но урезать Грузии

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Соединенные Штаты могут в 2021 финансовом году увеличить военную помощь Украине на 25 млн. долларов. Именно с таким предложением выступил комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, говорится в проекте военного бюджета.

По мнению представителей комитета, на следующий год Украине необходимо выделить 275 млн. долларов, что на 25 млн. больше, чем в 2020 году. Ранее сообщалось, что и на 2021 год военная помощь Киеву предполагалась в районе 250 млн. долларов. Однако вопрос увеличения суммы военной помощи еще не решен окончательно. Прежде чем его подпишет президент США, документу предстоит пройти весьма сложный процесс согласований.

Увеличенную сумму предлагается потратить на подготовку личного состава украинской армии, предоставление вооружений, логистическую поддержку, поддержку в разведывательной сфере военным и "силам национальной безопасности" Украины. За увеличение военной помощи выступает Пентагон, который характеризует Украину как "ключевого партнера США на переднем крае стратегической конкуренции с Россией".

Если новость о вероятном увеличении военной помощи весьма обрадует Украину, то следующая, поступившая также из американского Конгресса, может весьма сильно огорчить еще одного партнера США - Грузию. Все дело в том, что в Конгрессе предложили урезать помощь Тбилиси, причем сразу на 15%.

В военном бюджете США на 2021 год заложена военная помощь Грузии в размере 132 млн. долларов. Однако в Конгрессе считают, что она должна быть урезана, так как Тбилиси выполняет не все указания США. Но данная сумма может быть оставлена в прежнем виде, если американский Госдеп представит доказательства эффективной политики правительства Грузии "по усилению демократических институтов и борьбе с коррупцией, а также защите иностранных инвесторов".