Расследование дела Сафронова возглавляет следователь, который ведет дело физика Кудрявцева

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Расследованием уголовного дела о государственной измене в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова руководит следователь следственного управления ФСБ Александр Чабан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Следствие возглавляет следователь Чабан", - сказал источник и подтвердил агентству один из адвокатов Сафронова.

Накануне информированный источник рассказал "Интерфаксу", что расследованием занимается следователь Дмитрий Креков, однако, по данным защиты, последний в следственных действиях в отношении Сафронова не участвовал.

Официальными комментариями по этому поводу "Интерфакс" не возглавляет.

Следователь Чабан также занимается расследованием дела о госизмене в отношении сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш), физика Виктора Кудрявцева.

Лефортовский суд Москвы 7 июля на два месяца арестовал Сафронова по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ).

По данным защиты, следствие считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями ВС РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналисткой деятельностью.