"Погоня за нацистами": в ФРГ обсуждают возвращение призыва

Уполномоченная по бундесверу назвала отмену воинской обязанности ошибкой

Уполномоченная по делам бундесвера Ева Хёгль считает, что всеобщая воинская повинность затруднила бы распространение нацистских настроений в вооруженных силах Германии. Ее заявление снова запустило дискуссию о целесообразности призыва в ФРГ. Реформу поддерживают большинство немцев, однако канцлер Ангела Меркель выступает в поддержку профессиональной армии.

В Германии предлагают вернуть всеобщую воинскую обязанность, сообщает Deutsche Welle. С такой инициативой выступила уполномоченная бундестага по делам военнослужащих бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) Ева Хёгль, представительница Социал-демократической партии (СДПГ), входящей в правящую коалицию вместе с консервативным блоком ХДС/ХСС.

«Я считаю огромной ошибкой, что воинская обязанность была снята. Нам необходимо критически проанализировать это решение, - заявила она. - Разумеется, мы должны следить за проблемой равноправия на военной службе. Это в любом случае очень хорошо для бундесвера, если значительная часть общества какое-то время несет службу. Это затрудняет в том числе распространение правого экстремизма в войсках. Я хотела бы интенсивного обсуждения этой темы в следующем году".

Инициатива депутата вызвала дискуссию вокруг уже, казалось бы, решенного вопроса. Так, глава ХСС Маркус Зедер предупредил, что обороноспособность Германии ухудшится в результате подобных действий, и предложил сделать службу в армии более привлекательной для молодых людей.

В то же время председатель Объединения военнослужащих запаса Германии Андре Вюстнер в интервью SWR поддержал инициативу восстановления обязательного призыва, но только после тщательного анализа последствий, разработки подробного плана и готовности выделить «значительные» средства:

«Обязательный призыв был отменен слишком быстро и без анализа - было бы неверно так же без анализа его возвращать».

Как отмечает DW, последнее известное социологическое исследование на эту тему проводилось в 2018 году, и тогда большинство жителей страны (55,6%) поддержали восстановление обязательного призыва в бундесвер.

Вместе с тем инициатива не получила положительных откликов в СДПГ. Руководители партии Заскиа Эскен и Норберт Вальтер-Борьянс в совместном заявлении сообщили, что возвращение всеобщей воинской обязанности не решит проблем, связанных с ростом экстремизма в бундесвере, и для молодых людей целесообразнее было бы проходить гражданскую службу.

Поводом для разговоров о необходимости реформирования вооруженных сил Германии действительно стал рост правоэкстремистский настроений.

Дискуссия обострилась после скандала в воинской части специального назначения вооруженных сил Германии (KSK).

За свою историю KSK выполняла наиболее важные и опасные задачи. Бойцы спецподразделения захватывали сербских командиров во время войны в Югославии, участвовали в битве за пещерный комплекс Тора-Бора на афгано-пакистанской границе против «Аль-Каиды» (организация запрещена в России).

Однако в мае репутация спецподразделения была подорвана инцидентами, связанными с обвинениями в экстремизме. Так, по меньшей мере 20 военных KSK оказались в центре расследования об экстремистской деятельности. Их обвиняли в намерениях убить левых политиков, незаконном хранении оружия. Как сообщали немецкие СМИ, солдаты пользовались нацистской символикой и пропагандировали идеи Адольфа Гитлера.

В то же время был арестован один из сержантов спецподразделения, который незаконно хранил у себя автомат АК-47, 2 кг взрывчатых веществ, дымовые гранаты и несколько тысяч патронов. Дома у него также были найдены вещи с нацистской символикой.

Проблема достаточно быстро вышла на уровень правительства - министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр созвала рабочую группу для проведения «структурного анализа» KSK и обсуждения его «крайне правых элементов». Через месяц она объявила, что распускает подразделение.

«Подавляющее большинство из вас придерживались и придерживаетесь убежденно ценностей нашего Основного закона и защищаете его. Вопреки этому в KSK бундесвера участились с апреля 2017 года подозрения на правоэкстремистские настроения и недостаточную верность конституции.

Специальным силам особенно важно иметь твердое доверие не только политического и военного руководства, но также парламента как его работодателя и общества в целом. Этому основополагающему доверию последовательно угрожают подозрения на правый экстремизм в KSK»,

- заявила министр на пресс-конференции 1 июля.

При этом она заявила, что рабочая группа продолжит свою работу для выработки мер по реформированию структуры с целью истребления правоэкстремистских настроений.

Идея восстановления всеобщей воинской обязанности тоже не нова. В июле 2018 года христианские демократы подняли вопрос о целесообразности подобной реформы. Аннегрет Крамп-Карренбауэр, на тот момент занимавшая пост генерального секретаря партии, предлагала привлекать мигрантов к обязательной или добровольной службе сроком на год. По ее словам, такая мера помогла бы им «лучше интегрироваться в немецкое общество».

В прошлом году она также вновь осторожно подняла эту тему.

«Может быть потеряно то, без чего общество не может существовать. Я разделяю многие из этих мыслей, и я думаю, что очень важно, чтобы мы обсудили обязательную национальную службу в Германии, - заявила она. - Для меня это глубоко гражданская мысль - захотеть что-то вернуть своей стране и своему обществу».

Германия отменила всеобщую воинскую обязанность в 2011 году, отчасти для того, чтобы сделать вооруженные силы более профессиональными. При этом на протяжении всего времени поднимался также вопрос о необходимости сделать военную карьеру более привлекательной, чтобы поддерживать численность призывников.

Против возвращения обязательной службы высказывалась не раз канцлер Германии Ангела Меркель - ее риторика отличалось от обратной тенденции в других европейских странах.

В 2016 году на соответствующий шаг пошла Литва, объяснив свои действия обострением геополитической ситуации в регионе. Представители властей Литвы не раз заявляли о российской угрозе, а впервые о намерении прибалтийского государства вернуть обязательную службу в армии стало известно в феврале 2014 года. В 2017 году воинскую обязанность вернула Швеция. В качестве причин шведские СМИ называли дестабилизацию на севере Европы в результате «агрессивных действий России», а также нежелание жителей страны служить в профессиональной армии.

В 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сдержит обещание, которое дал во время предвыборной кампании, и вернет «обязательную национальную службу». В прошлом году молодые люди и девушки 15 и 16 лет впервые были призвали на гражданскую службу, пока что добровольную. Служба станет обязательной в 2026 году.

Однако Германия вряд ли будет брать пример с Франции в этом вопросе,

отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» Александр Рар, эксперт клуба «Валдай» и научный директор Германо-российского форума.

«Я не думаю, что в Германии будет введена общая воинская обязанность. Слишком твердое было принято тогда решение отказаться и создавать профессиональную армию - это просто вторжение каких-то людей в непрекращающуюся дискуссию в правых тенденциях, - отмечает эксперт. - Вся эта погоня за нацистами в армии ложится на ногу либеральной революции в Германии, где перемешано все: и экология, и чистый воздух, и права человека, и расизм. Мир шатает сейчас после коронавируса, но молодые люди в Германии не хотят в армию. Они хотят работать, зарабатывать деньги».

Анна Юранец