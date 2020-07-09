Война, в которой нельзя проиграть

России пора взять на себя ответственность за свою судьбу

Поскольку факт уже идущей четвертой мировой войны, которую можно назвать второй холодной, особых сомнений не вызывает («Четвертая мировая: хроники будущего»), возникает вопрос: как нам в ней победить? Сразу же естественным образом рождается и другой вопрос: каковы теперь критерии победы?

В первых двух мировых войнах все было ясно, поскольку они прошли в форме классической «физической» войны. В третьей мировой тоже ясно – один из двух блоков, противостоящих друг другу, прекратил свое существование, более того, не стало и его главного государства. Но в четвертой мировой не просматривается подобного явного противостояния.

Война носит многосторонний характер, почти в варианте «все против всех». В этом случае весьма сложно представить себе некоего одного победителя или хотя бы их узкую группу. В связи с этим следует вспомнить одно из определений победы в войне – добиться положения лучшего, чем было до войны. Видимо, на данный момент это единственный мыслимый критерий победы в четвертой мировой для каждой отдельной страны – выйти из нее в статусе не ниже и в общем состоянии не хуже, чем был до войны. Хотя можно сформулировать проще и грубее: выиграть – это не проиграть, то есть уцелеть в прежних границах и с сохранением реального суверенитета. Остальное уже «бонусы».

Пора крепчать

Именно Россия оказалась главной проигравшей третьей мировой, поэтому нам критически важно осмыслить весь прошлый опыт, иначе мы однозначно не переживем четвертую.

Вдвойне важно это потому, что четвертая мировая тоже холодная, как и третья. И основа ее – опять информационная война, которую СССР проиграл сокрушительно, что стало важнейшей причиной его краха («Безграничные возможности войны»).

Нынешние стенания и проклятья в адрес лихих 90-х, особенно в адрес тогдашнего российского руководства, крайне глупы. Дело даже не в том, что российское руководство оказалось под руинами советского краха и вынуждено было из-под них как-то выбираться (в такой ситуации не до глубоко продуманной стратегии), а в том, что оно честно отрабатывало абсолютно безальтернативный в тот момент общественный запрос, сформированный в результате того самого поражения в информационной войне – на политическую демократию, свободу слова, капиталистическую экономику, максимальное сближение с Западом.

“ Если талантливый бизнесмен переселил семью за рубеж, значит, он не связывает с Россией свое будущее, она для него не более чем место добычи денег, которые он тоже вывезет за рубеж ”

Более того, не введи российское руководство в конце 1991-го – начале 1992-го в авральном порядке рыночную экономику, мы тогда просто передохли бы с голода. Ничего плохого нет в реальной свободе слова с минимумом табуированных тем и без табуированных персон. И в разделении властей, включая независимый суд, тоже нет «ничего плохого, кроме хорошего». И классическая демократия – это совершенно нормально, когда политические силы с разными идеологиями в равных условиях борются за симпатии избирателей, а власть получает та сила, за которую проголосовало большинство. Также хорошо было бы позаимствовать у Запада некоторые принципы борьбы с коррупцией – презумпцию виновности по коррупционным преступлениям для чиновников всех уровней и полную конфискацию имущества коррупционеров и членов их семей. Все это нужно нам для самих себя, а не для того, чтобы понравиться Западу. А вот как раз пытаться понравиться Западу больше не нужно, это абсолютно принципиальный момент, который необходимо осознать немедленно.

В нынешней России, включая органы власти всех уровней, вплоть до высшего, к сожалению, существует очень значительная «пятая колонна» Запада, готовая на капитуляцию перед ним на любых условиях, включая территориальный демонтаж страны. Эти люди являются прямыми предателями. Но как это ни удивительно, есть у нас в органах власти любого уровня и довольно много людей, которые, не являясь предателями, думают, что с Западом можно помириться – скажем, сделать ему несколько уступок, после чего вести business as usual. Например, они всерьез считают, что если полностью отказаться от поддержки Донбасса, то Запад отменит все соответствующие санкции и «забудет» про Крым. А если сдать еще и Сирию, то вообще наступит «мир на Земле и в человецех благоволение». При всей грозной антизападной риторике наш МИД продолжает регулярно навязывать «уважаемым партнерам» очередные мирные инициативы, которые, разумеется, немедленно отвергаются, а еще чаще просто игнорируются. А эксперты-аналитики данного направления бесконечно призывают искать с Западом «точки соприкосновения» и «общие интересы». Слишком давно и слишком сильно наша «элита» хотела включить себя в Запад и никак не может от этого желания отказаться. Видимо, именно поэтому эти люди каким-то образом умудряются не видеть совершенно очевидных вещей.

После введения в 2014 году Западом против России сначала «крымских», а затем «донбасских» санкций многие представители как США, так и европейских стран четко и неоднократно озвучивали свою официальную позицию: Россия должна, безусловно, выполнить все условия Запада – отдать Крым, прекратить поддержку ДНР и ЛНР, после чего Запад рассмотрит вопрос о частичном снятии санкций. Вот именно так – не безусловно снимет все санкции, а лишь рассмотрит вопрос. Это совершенно четко подтвердилось через пять лет. После захвата в конце 2018 году российскими пограничниками двух украинских катеров и буксира в районе Керченского пролива мы получили очередные санкции (чисто символические, но не в этом дело) с требованием освободить корабли и их экипажи. Постепенно Москва выполнила и то, и другое. Однако «керченские» санкции никто и не подумал снять. Совершенно очевидно, что санкции вводятся не из-за «неправильного поведения» России, а ради ее максимального ослабления. Соответственно любые уступки Москвы Западу приведут не к восстановлению прежних отношений, а к прямо противоположному – к максимальному усилению давления и к требованию все новых и все более серьезных односторонних уступок во всех сферах, в первую очередь в военной.

Запад, голубая реальность

Надо окончательно понять, что того Запада, к которому в конце 80-х – начале 90-х безоглядно устремились не только вся отечественная элита, но и большая часть населения, просто нет. Там нет реальной политической конкуренции, есть «единственно верная» леволиберальная идеология с толерантностью и политкорректностью, принимающая все более клинические формы, а на выборах левые либералы борются с левыми либералами. Нет свободы слова, есть дубовая пропаганда советского типа. И именно это внутреннее перерождение загоняет Запад в кризис. Он повторяет путь нацистской Германии и коммунистического СССР, где идеология стала сильнее здравого смысла и убила своих носителей. О признании этого факта западными лидерами не может быть и речи – наоборот, начинается поиск внешних виновных в тех проблемах, которые Запад создал себе сам.

Запад хочет багровых небес? Он должен их получить Фото: yandex.ru

Запад хочет багровых небес? Он должен их получить

Фото: yandex.ruИдеальным виновным оказывается Россия. Разумеется, объективно для Запада гораздо опаснее Китай, но сейчас Запад слишком сильно зависит от Китая экономически. Китайская идеология совершенно чужда западной, но и никак не угрожает ей, они просто параллельны друг другу. Наконец, китайцы не относятся к белой расе, поэтому демонизировать их неполиткорректно.

Зависимость Европы от российских нефти и газа хоть и велика, но все-таки некритична, никакой другой экономической зависимости от России у Европы нет, а у США ее нет вообще. Почти все россияне относятся как раз к белой расе, поэтому писать и говорить о них можно что угодно. Как ни удивительно, но нынешняя российская «протоидеология», заключающаяся в сохранении традиционных ценностей, напрягает западных левых либералов гораздо больше, чем китайский псевдокоммунизм. Ну и рост российской военной мощи пугает европейцев почти до обморока, тогда как Китай от них просто слишком далеко географически. Информационная кампания по превращению России в «исчадие ада» уже приняла системный характер. Соответственно нам необходимо резко ужесточить внешнюю политику в отношении Запада, принципиально прекратив предлагать любые мирные инициативы и искать какие бы то ни было общие интересы и точки соприкосновения. По отношению ко всем странам, которые ввели против России хотя бы какие-то санкции, необходимо проводить политику «холодного мира», предполагающую лишь сохранение минимальных дипломатических отношений и ничего более.

Кроме того, мы не просто должны, но обязаны делать то, что нам сейчас неуклонно приписывает Запад: подрывать его изнутри методами информационной войны. Это будет всего лишь симметричный ответ на аналогичное поведение по отношению к нам. Вышеупомянутое внутреннее перерождение Запада очень облегчает нам эту задачу. Подорвать Запад Рузвельта, Черчилля, Де Голля, Аденауэра нам было совершенно не по силам, тогда как нынешних лидеров Запада даже перечислять противно, подорвать их изнутри – почти дело техники.

В связи со всем этим необходима жесткая зачистка всех ветвей и эшелонов российской власти от «пятой колонны» Запада. Кстати, именно «национализация элиты» была единственным плюсом нынешнего фарса с правками Конституции. И именно ее трусливо уполовинили, ограничившись лишь запретом на иностранное гражданство и денежные счета за рубежом для узкого круга высших чиновников. На самом деле для всего высшего и среднего эшелона чиновников и депутатов должны быть категорически запрещены также недвижимость за рубежом и постоянное проживание за кордоном членов семьи. И не надо рассказывать сказки о том, что это не позволит приглашать во власть талантливых бизнесменов. Если талантливый бизнесмен переселил семью за рубеж, значит, он не связывает с Россией свое будущее, она для него не более чем место добычи денег, которые он тоже вывезет за рубеж. О привлечении таких замечательных людей к руководству страной не должно быть и речи.

Китай вычеркиваем

Системный отказ от «вхождения в Запад» ни в коем случае не означает, что в качестве альтернативы надо «прислониться» к Китаю. КНР – смертельная угроза для самого существования России, причем совершенно независимо от того, в каких отношениях РФ и Китай находятся с Западом. И не надо питать иллюзий, что можно некоторое время дружить с Китаем против США, а потом благополучно «соскочить». С какого-то момента соскакивать будет поздно, не лишившись большей части собственной территории. «Пятая колонна» Китая в России отнюдь не слабее западной, зачищена она должна быть ничуть не менее жестко.

Пора снова предстать перед миром в таком образе Фото: yandex.ru

Пора снова предстать перед миром в таком образе

Фото: yandex.ruНадо окончательно избавиться от безумных химер треугольника Москва – Дели – Пекин и его производных (БРИКС, ШОС и прочих), которые якобы будут совместно противостоять «проискам Запада». Цену этим химерам мы наблюдаем прямо сейчас на китайско-индийской границе, где китайские пограничники убили 20 индийских коллег. Причем сделали это очень впечатляющим и, можно сказать, символичным способом – забили дубинками, обмотанными колючей проволокой (бойня была спланирована заранее, прямо как на Даманском в 1969 году). Потом да, конечно, они встанут плечом к плечу против американцев. Просто какая-то откровенная клиника.

При этом мы обязаны целенаправленно стравливать Китай с Западом, с исламским миром, с Африкой. Например, очевидным фактом является жесткое подавление Пекином ислама в СУАР. Такой же очевидный факт – жесткий расизм китайцев по отношению к африканцам как в самом Китае, так и в Африке, которую КНР очень активно колонизирует. Сейчас это очень модная тема, ее надо активно развивать и поддерживать все теми же методами информационной войны.

Очень интересным является вопрос создания союзов. Например, чрезвычайно перспективным кажется союз России с Казахстаном, Монголией, Индией, Вьетнамом для сдерживания Китая. С другой стороны, а нужны ли нам вообще обязывающие союзы с кем бы то ни было, особенно учитывая наши печальные традиции проливать свою кровь за чужие интересы? Может быть, теми же методами информационной войны способствовать созданию других союзов, в которых нас не окажется и которые будут бороться между собой (например, США, Индия, Австралия, Япония против Китая и Пакистана)?

Сколько стоит откосить

Ядерное сдерживание – вещь абсолютно необходимая. Зато совершенно излишней сущностью является ядерный паритет с кем бы то ни было. Россия должна иметь возможность уничтожить США и Китай (не по отдельности, а одновременно) не сто раз, а всего один, но гарантированно. Для этого нужно существенно менять состав и структуру СЯС и избавляться от всех ограничивающих договоров. Впрочем, Вашингтон избавится от них за нас, за что ему искреннее спасибо.

Отказаться от ядерного сдерживания совершенно невозможно, а вот его эффективность неочевидна. Военные, политические и психологические аспекты ядерного сдерживания – отдельная тема. Необходимо обеспечить еще и неядерное сдерживание по отношению к любой стране или группе стран. Здесь опять же не нужен никакой паритет, необходима достаточность, причем она будет своя по отношению к любому потенциальному противнику.

Разумеется, необходимо навсегда забыть еще недавно весьма популярную, но совершенно абсурдную идею «компактной профессиональной армии, направленной на борьбу с международным терроризмом». Если что и нужно было специально вписывать в Конституцию, то это призывной принцип комплектования ВС с продолжительностью срочной службы один год в мирное время. Призыв должен быть всеобщим, с отменой всех квот, льгот и отсрочек, кроме медицинских. Лицо мужского пола, не получившее медицинской отсрочки и не прошедшее срочную службу, должно пожизненно лишаться права работать в органах исполнительной, законодательной и судебной власти любого уровня, в любых силовых структурах, а также заниматься любой преподавательской деятельностью. Подоходный налог для него повышается (также пожизненно) до 30–40 процентов. Также могут повышаться налоги на предприятия, коими владеет данное лицо. При этом граждане РФ освобождаются от уголовной ответственности за отказ от прохождения срочной службы (за исключением случая всеобщей мобилизации) – поражение в гражданских и имущественных правах заменяет уголовное наказание. Человек получает право сделать вполне осознанный жизненный выбор: отслужить и иметь все права или не служить и лишиться некоторых прав. Прохождение службы по контракту возможно только для лиц, отслуживших полный срок по призыву, а к поступлению в военный вуз допускаются только лица, безупречно отслужившие не менее трех лет по контракту.

Описанная система избавит армию от тех, кто не хочет служить (а также от офицеров, не прошедших солдатскую и матросскую службу), вузы – от тех, кто пошел туда только за тем, чтобы «откосить», а страну – от руководителей, которые не посчитали нужным ее защищать. Кроме того, она научит мужчин делать серьезный жизненный выбор и отвечать за него.

Необходимо всячески поощрять создание ЧВК из бывших военнослужащих-контрактников. Они могут весьма успешно решать за пределами РФ некоторые задачи, которые нежелательно отдавать «официальным» ВС. Российские ЧВК могли бы предоставлять услуги безопасности отечественным и зарубежным коммерческим структурам и некоторым зарубежным правительствам – если это не противоречит интересам РФ.

Строительство эффективных ВС, осуществляющих ядерное и неядерное сдерживание, – условие абсолютно необходимое, но совершенно недостаточное для выживания государства и победы в четвертой мировой.

Образование и наука должны стать для государства «второй армией», поскольку от них точно в такой же степени зависит существование страны. Это подразумевает повышение финансирования данных отраслей в разы при немедленном полном избавлении от «болонской системы». Последняя введена у нас с единственной целью – максимально облегчить утечку умов из России на Запад. Борьба с этой утечкой должна иметь высший государственный приоритет, для ее решения нужно применять как административные, так и экономические методы. Элитой нации должны быть офицеры, ученые и бизнесмены-производственники, а не спортсмены и тем более не гороховые шуты из шоу-бизнеса.

Необходимо целенаправленно формировать в стране российский гражданский национализм, подразумевающий синтез национальных идентичностей коренных народов. Очевидно, что преобладать в нем будет русская составляющая, но найдет свое место и вклад других народов. В большинстве республик в составе РФ и сейчас имеет место вполне органичное сосуществование русских и местных наций (включая культурную и ментальную русификацию аборигенов и одновременно аборигенизацию русских), гораздо более естественное, чем западный мультикультурализм. Что касается мигрантов, то перед ними, даже если они приезжают только на временную работу, тем более если претендуют на российское гражданство, должен быть жестко поставлен выбор между полной интеграцией и немедленной депортацией. Никакого уважения к их идентичности мы демонстрировать ни в коем случае не должны. Если для мигранта очень важна его национальная идентичность, то пусть немедленно возвращается на родину. Если он приехал в Россию не в качестве туриста, то пусть полностью и безусловно принимает идентичность местную.

Не покупать, но делать

Что касается экономики, то совершенно очевидна необходимость как можно быстрее отказываться от включения в глобализацию и возвращаться к производству максимального количества продукции у себя в стране. Конечно, футболки, полотенца и тапки можно покупать в Узбекистане и Бангладеш, но станки, приборы, микросхемы, пассажирские самолеты, локомотивы и всю иную стратегическую продукцию необходимо производить самим. В связи с этим должен быть создан режим максимального благоприятствования для локализации производства наиболее передовой высокотехнологичной зарубежной продукции в России и что важнее – для передачи нам технологий этого производства. Огромных вложений требует инфраструктура. Ссора с Западом, к счастью, избавила нас от новых спортивных мегапроектов, поэтому пора заняться, например, давно назревшими и перезревшими мостами через Лену и на Сахалин. Кроме того, необходимо ориентировать отечественный бизнес в первую очередь на удовлетворение внутреннего спроса во всех отраслях и только после этого на экспорт продукции и услуг. Особенно это касается сельскохозяйственной продукции, которую сейчас наши производители радостно гонят за рубеж, поднимая тем самым цены внутри страны. Что, мягко говоря, странно.

Комплексная реализация всех указанных мер, наверное, позволит нам не проиграть. Как было сказано в начале статьи, на нынешней войне отсутствие проигрыша уже практически равно победе. Получится ли что-то большее и что именно – можно будет судить лишь по мере развития ситуации. Сейчас все настолько зависит от всего, что практически невозможно строить корректные прогнозы хоть на сколько-нибудь значительный срок.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 25 (838) за 7 июля 2020 года