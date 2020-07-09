Конец эры РД-180?

Безопасность США несовместима с использованием русского ракетного двигателя

Несколько лет назад богатейший человек планеты – миллиардер Джефф Безос заявил в своем твиттере, что американцы сумеют заменить наши ракетные двигатели. Сегодня заявление американца стало явью. Производитель космических аппаратов United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие Lockheed Martin и Boeing) подписал контракт с компанией Blue Origin Д. Безоса. Не за горами то время, когда Пентагон будет пользоваться двигателями именно этой компании для отправки в космос ракет-носителей Vulcan, которые сейчас находятся в разработке в ULA. Речь идет о двигателе для разгонной ступени Vulcan Centaur – им станет BE-4 от Blue Origin.

Для Роскосмоса – это второй сильный удар после запуска Маском корабля «Крю Дрэгон», избавляющий США от необходимости пользоваться аппаратами типа «Союз» для полетов на МКС.

Импортозамещение в действии

Еще недавно аналитики американского конгресса считали, что Соединенным Штатам не удастся найти альтернативу ракетному двигателю РД-180 как минимум до 2030 года. По их мнению, производство похожего американского агрегата предполагает технические и плановые риски. Тем временем в Пентагоне заявляли, что к 2022 году США удастся полностью «уйти от зависимости» от РД-180. Американцы уже несколько лет вели разработки собственного двигателя, однако достичь показателей эффективности и надежности российского аппарата не удавалось.

“ Двигатели Blue Origin имеют стратегическое значение для военного ведомства США, они предназначены для прекращения использования российских РД-180 ”

Отметим, что число успешных последовательных пусков у РД-180 с 2000 года достигло примерно 81. Напомнив, что РД-180 производит НПО «Энергомаш», каковые двигатели Соединенные Штаты используют для разгона первой ступени одноразовой двухступенчатой ракеты-носителя Atlas V, которая выводит в космос военные спутники ВВС США и научно-исследовательские аппараты NASA, добавим – впервые договор о поставках аппарата был заключен еще в 1997 году, а затем неоднократно продлевался. В 2016-м сенат США согласовал закупку 18 ракетных двигателей до 2022 года.

Однако в апреле прошлого года об отказе от русских «движков» заявил глава космического командования ВВС США Джон Реймонд. Пентагон установил запрет на сотрудничество с РФ и рядом других стран при космических пусках. Ограничения вводились в отношении спутников, а также пусковых установок для их запуска. Решение военного ведомства должно было вступить в силу 31 декабря 2022 года. Так что при наличии собственных РД США, несомненно, ускорят эскалацию санкций против России, а вернее – против Роскосмоса. Газета The Wall Street Journal пару лет назад откровенно заявила, что двигатели Blue Origin имеют стратегическое значение для военного ведомства США, поскольку они предназначены для замещения двигателей РД-180, которые в настоящее время обеспечивают первичную тягу на ракетах Atlas V, этой «рабочей лошадки» United Launch.

Дмитрий Рогозин: «У РД-180 нет конкурентов»

В Роскосмосе такой шаг обиженно назвали недобросовестной конкуренцией. По мнению госкорпорации, власти США разрушают двусторонние отношения стран в космической отрасли: «Фактически это попытка лишить американских производителей возможности работать с русской ракетно-космической отраслью, искусственно ограничить использование русских средств выведения на международном рынке. Пентагон хочет разрушить то, что с таким трудом создано и поддерживается в российско-американских отношениях в области космоса», – говорилось еще недавно в заявлении корпорации. Но одно дело – заявлять, другое – делать.

Тем более что соглашение между Россией и США на поставку 101 двигателя РД-180 обошлось американцам в хорошую сумму – около одного миллиарда долларов. Это было в 1997 году. На фоне обострения российско-американских отношений в 2014-м конгресс США ввел запрет на поставки РД-180, однако в 2015 году отменил его, так как стало понятно, что Соединенные Штаты в течение ближайших лет не смогут создать свои подобные ракетные двигатели.

И это хорошо – миллиард на дороге не валяется. Тем более что согласно данным, приведенным Центром Хруничева, стоимость производства одной тяжелой ракеты версии «Ангара-А5» составляет семь миллиардов рублей, что в разы больше цены «Протона» (ракета «Протон-М», которую «Ангара» должна сменить, обошлась в 2,33 миллиарда). А «Энергомаш» половину своей выручки делает на американских заказах.

Никто не будет спорить с тем, что советские ракетные двигатели всегда имели более высокие энергетические характеристики, нежели американские. Это было одним из основных направлений отечественной школы ракетного двигателестроения. Не случайно президент США Джон Кеннеди после триумфального полета Юрия Гагарина сказал: «Начало достижениям в космосе было положено Советским Союзом благодаря имеющимся у него мощным ракетным двигателям».

Но когда это было!

И вот прорывное сообщение из США. С появлением оригинального американского РД мы потеряем не только деньги, но и определенную строку финансирования, идущую на развитие отечественной космонавтики. Увы, у нас нет данных (в отличие от госбюджета, где есть волшебная отдельная строка финансирования), сколько тратится на бюрократический аппарат того же Роскосмоса, а сколько – на конструкторские разработки. Тем не менее речь идет не только о финансовых, но и о профессиональных потерях. Одна информация, что в США нашли замену русскому космическому двигателю, многого стоит. И последствия будут.

РД-180 стоят на ракетах Atlas, включая и более мощную Atlas-5. Но вот нынешние руководители отечественной космонавтики как-то все отделываются говорильней о «формировании перспективной программы освоения космоса, в том числе и дальнего». Все планы Роскосмоса, увы, имеют десятилетний задел…

Так что выбор у американцев есть. Да и время тоже. Однозначно, что его сделают не в пользу нашего РД-180. Оптимисты считают, будто российские двигатели могут быть востребованы в Китае. Но вот какие дивиденды принесет нам сотрудничество с нашим восточным соседом – вопрос.

А для РФ, чья пропаганда с 2014 года драла глотку насчет того, что «тупые пиндосы» не могут обойтись без РД-180, это уже второй удар. Вослед за успехом с космическим кораблем «Дракон» Маска, отбирающим «извозные» денежки у Роскосмоса. Янки идут вперед, а Москва топчется на месте, проедая советское наследие. Давно пора понять, что пропагандистский треп реальной жизни не заменяет.

Сергей Лебедев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 25 (838) за 7 июля 2020 года