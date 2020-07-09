«Сделано во Вьетнаме»: Народная армия переходит на новое стрелковое оружие

Источник изображения: https://www.facebook.com/VietDefenseVN

Вьетнамские медиа запускают шоу, на котором будут представлены образцы нового стрелкового оружия, предназначенного для замены систем советского и российского производства. Новая телепередача призвана донести до зрителей суть реализуемой правительством программы «Сделано во Вьетнаме».

Рекламные проспекты предстоящего шоу уже позволяют рассмотреть некоторые типы оружия, на которые намерена перейти Народная армия.

Известная во Вьетнаме актриса «Миика» держит в руках новенькую штурмовую винтовку STV-380. Оружие является производным от Galil ACE, имея при этом ряд особенностей, вызванных требованиями вьетнамских военных: затвор сдвинут вправо, селектор рода огня («переводчик») выполнен в стиле Калашникова, складываемый приклад, более тонкая рукоятка «для маленьких вьетнамских рук», длина ствола уменьшена с 409 мм до 380 мм.

Источник изображения: https://www.facebook.com/VietDefenseVN

Со слов издания VietDefense, STV-380 уже выпускается серийно. Предполагается, что штурмовая винтовка STV-380 7,62х39 мм станет основным оружием вьетнамских разведчиков и коммандос.

Все новинки с 2014 году выпускаются на заводе Z111 по лицензии, полученной у израильской компании Galil ACE. При этом вносится ряд изменений в конструкцию оружия.

Шоу «Competitive Shooters 2020» будет транслироваться каждый четверг, начиная с 9 июля, на веб-сайте Mocha Gaming и на канале Mocha Gaming Youtube.

Competitive Shooters 2020 - Teaser TrailerCompetitive Shooters 2020 - Teaser Trailer

Опубликовано VietDefense Воскресенье, 5 июля 2020 г.