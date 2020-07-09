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Известия.ru

МИД ответил на заявление посольства США о кампании против свободы прессы

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Министерство иностранных дел России ответило на заявление пресс-секретаря посольства США в Москве Ребекки Росс о «кампании против свободы прессы».

Свое мнение Росс опубликовала в Twitter во вторник, 7 июля, когда был задержан, а затем арестован советник главы «Роскосмоса», бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов.

«Наблюдение за арестами российских журналистов начинает выглядеть как согласованная кампания против свободы прессы», — написала она.

Также Росс напомнила о прошедшей онлайн-конференции «Мир глазами СМИ в 2020 году» и добавила, что более актуальной является тема «Россия глазами СМИ».

В комментарии к этому твиту МИД России посоветовал посольству США «заниматься своими делами».

О задержании Сафронова 7 июля сообщили в «Роскосмосе». Следствие считает, что он передавал секретную информацию чешским спецслужбам. ФСБ возбудила в отношении него уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Сафронов не признал свою вину. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте советника главы «Роскосмоса» на два месяца.

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Страны
Россия
США
Чехия
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
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