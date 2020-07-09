Планируемая поставка Литве шести вертолетов UH-60M Black Hawk

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 6 июля 2020 года направило Конгрессу США уведомление о возможной предстоящей продаже Литве по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) шести многоцелевых вертолетов Sikorsky (Lockheed Martin) UH-60M Black Hawk. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 380 млн долл, включая пакеты обучения и технической поддержки.

Военнослужащие подразделения специального назначения Литвы готовятся к посадке в многоцелевой вертолет Sikorsky UH-60M Black Hawk армейской авиации США во время учений НАТО Flaming Sword. Паневежис (Литва), 19.05.2016 (с) министерство обороны США

Напомним, что в октябре 2019 года министерство национальной обороны Литвы сообщило о принятом решении относительно приобретения для вооруженных сил Литвы шести американских вертолетов UH-60M Black Hawk, с планируемым подписанием межправительственного соглашения по линии FMS в 2020 году и поставкой вертолетов к концу 2024 году.

Стоимость предполагаемой закупки оценивалась в Литве в 300 млн евро, при этом литовская сторона надеется, что часть суммы будет покрыта субсидиями США. В составе ВВС Литвы шесть новых вертолетов UH-60M должны заменить три эксплуатируемых в настоящее время вертолета Ми-8МТВ-1 советского производства. Кроме указанных трех Ми-8МТВ-1, ВВС Литвы сейчас располагают тремя недавно полученными поисково-спасательными вертолетами Airbus Helicopters AS365 N3 + Dauphin II.

В октябре 2018 года также Латвия подписала с США межправительственное соглашение о приобретении по линии FMS четырех вертолетов UH-60M на сумму 175 млн евро. Поставка вертолетов Латвии должна быть начата в 2021 году.