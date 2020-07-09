Роль руководителя государства заключается прежде всего в обеспечении безопасности страны

1 июля 2020 года в Доме Российской армии состоялась презентация фундаментального труда «Бойцы финансового фронта» (М., 2020, Совет ветеранов ВФЭС, 872 стр.). Книга посвящена 100-летию финансово-экономической службы Вооруженных сил, 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и завершает цикл работ по истории финансово-экономической службы ВС СССР и РФ. Одно из главных достоинств книги – объективный, правдивый анализ финансового обеспечения локальных войн и конфликтов, выпавших на СССР и Российскую Федерацию, а также непростых процессов, которые происходили в армии и на флоте после распада Советского Союза.

Книга издана под общей редакцией начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первого заместителя министра обороны РФ (2004–2008) генерала армии Юрия Балуевского. Руководитель авторского коллектива – лауреат Государственной премии имени Г. К. Жукова, начальник Главного управления военного бюджета и финансирования МО РФ (1991–1995), доктор экономических наук генерал-полковник Василий Воробьев.

В книге дан глубокий анализ военных расходов, впервые проведенный за последние 75 лет, что позволило авторам аргументированно показать разрушительные результаты волюнтаристской политики ряда первых лиц государства, приводившей к унижению, дискредитации людей в погонах, развалу Вооруженных сил и обороноспособности страны в целом.

Показана объективная картина опыта финансового обеспечения войск с присущими некоторым временам проблемами, провалами и грубыми просчетами, допущенными по причине непрофессиональных действий органов государственной власти и военного управления.

«В разные времена в разных должностях я участвовал в подготовке предложений по применению Вооруженных сил. И могу сказать, что книга отвечает на многие вопросы, которые некоторые чиновники стремятся до сих пор замалчивать, – поделился на презентации своим мнением генерал армии Юрий Балуевский. – Кому-то могут не понравиться оценки, которые сделаны авторским коллективом об «участии» многих руководителей в судьбе нашего государства и армии».

По словам Балуевского, он хорошо помнит события середины 80-х годов, приход на должность генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева, первую свою встречу с ним на полигоне в Белоруссии, когда глава государства выступил перед военным коллективом. Он говорил вроде правильные слова, но они были настолько общими, расплывчатыми, что никого это не задевало. «Исходя из них мы, операторы, пытались обосновать оборонную стратегию страны, разумную оборонную достаточность и никак не могли нащупать сердцевину, конкретику. Что такое разумная оборонная достаточность? – вспоминает Балуевский. – К чему это тогда все привело, мы знаем – к распаду Советского Союза».

В книге есть ответы на многие вопросы, которые сегодня волнуют наших граждан, людей в погонах. Хотя некоторые из них требуют еще более глубокого осмысления. Потому что роль руководителя государства заключается прежде всего в обеспечении его безопасности. Издание содержит уникальные документы и является продолжением труда «Реформы по кругу – деньги на ветер», который (в сокращенном варианте) был опубликован в 2019 году «ВПК». Интересно, что этот труд стал настольной книгой для курсантов китайской и кубинской армий, в чем генерал армии Балуевский убедился во время поездок в эти страны.

«Я благодарен судьбе за то, что свела меня с людьми, которые называют себя стражами государственной казны, – убежден Юрий Николаевич. – Хочется верить, что книга и в наших военно-финансовых учебных заведениях станет настольным трудом для курсантов, каждого неравнодушного к истории своей страны и истории армии человека».

Естественно, что новая книга показала и нелегкий труд военных финансистов, выполняющих в боевых и других особых условиях специальные задачи, сопряженные с постоянной опасностью и риском для жизни, требующих преданности ратному делу, высокой ответственности, мужества и полной самоотдачи. Это подтверждают боевые ордена на кителях многих военных финансистов. А у одного из них на этой встрече я видел сразу три ордена Красной Звезды, что большая редкость даже для спецназовцев.

Но может самое главное в том, что в объемном труде даны уроки на завтра. Она не только о прошлом, но и о настоящем, и о нашем завтрашнем дне. Именно поэтому значительное место в ней уделено оценкам катастрофического финансового состояния Вооруженных сил в первые десятилетия новой России.

Интересную параллель провел генерал-полковник Воробьев. Он считает, что когда к руководству нашей страны приходили грамотные, знающие ситуацию в мире и армии люди, тогда Вооруженные силы развивались, становились настоящей опорой государства в обеспечении безопасности, решении международных задач, отстаивании национального суверенитета. А когда появлялись такие личности, как Хрущев, Горбачев, Ельцин, тогда армия влачила жалкое существование, а военнослужащие превращались в людей второго сорта.

К сожалению, многие наши сограждане забывают, что любая война, боевые действия требуют не только пушек и снарядов, но и стабильного финансового обеспечения. Как и поддержание войск в постоянной боевой готовности в мирное время. Поэтому эта книга о том, как не повторить ошибок лихих 90-х. Она как оголенный нерв – суровое напоминание некоторым чиновникам не пировать на лаврах. Как снаряд, готовый к пуску в борьбе за правду и справедливость. В этом ее, может быть, особая значимость для нашей сегодняшней жизни, оборонно-промышленного комплекса страны и Вооруженных сил.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 25 (838) за 7 июля 2020 года