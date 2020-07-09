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Вестник Мордовии

Танк победы: Т-90С Алжира против "Абрамса" США, советских Т-72Б и VT-1 КНР

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Источник изображения: Фото: twitter.com/Krimou_DzMilObs, twitter.com/AnassMedia8

Благодаря российским танкам Т-90С сухопутные войска Алжира в настоящее время располагают одним из самых совершенных танковых парков на африканском континенте. Армия Египта имеет сейчас более тысячи M1A1 "Абрамс", но эта модификация по большинству характеристик уступает "девяностому".

Машина, изготовленная в Нижнем Тагиле, благодаря совершенной системе управления огнем с тепловизором и автоматом сопровождения цели, имеет возможность применять различные боеприпасы, в том числе управляемые ракеты на дальностях до 5000 м. Дизельный двигатель в отличие от американского газотурбинного больше подходит для действий в условиях пустынной местности.

Источник изображения: Фото: twitter.com/Krimou_DzMilObs, twitter.com/AnassMedia8

Т-90С

Прекрасную обитаемость обеспечивает мощная установка кондиционирования. Комплекс оптико-электронного подавления не только нейтрализует управляемые вооружения, но и затрудняет работу вражеских наводчиков танков.

M1A1 в настоящее время есть и у соседа Алжира - Марокко. С этим государством отношения традиционно непростые. Благодаря США монархия на данный момент проводит перевооружение армии, но пока здесь - настоящий зоопарк бронетехники.

Источник изображения: Фото: twitter.com/Krimou_DzMilObs, twitter.com/AnassMedia8

М1А1

Кроме упомянутых выше "Абрамсов", которых планируется получить более 220 штук, имеются порядком устаревшие М60А1 и М60А3, всего 340 штук. Планировалось закупить 150 китайских VT-1, но из-за конфликта Китая и Украины по поводу двигателей 6ТД-2 успели поступить лишь 44 единицы.

Очень любопытна история появления в Марокко бывших советских Т-72Б. Эта техника была закуплена в Белоруссии: 48 танков по рекордно низкой цене - 250 тысяч долларов. Когда-то они считались совершенными машинами для своего времени, но сейчас тоже устарели, хотя отказываться от них военные этой страны не спешат.

Лев Романов

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Продукция
M1 Abrams
Зоопарк
М-60
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Т-90С
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