Планируемая продажа Франции палубных самолетов ДРЛО и управления E-2D Advanced Hawkeye

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 6 июля 2020 года направило Конгрессу США уведомление о возможной предстоящей продаже Франции по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) трех палубных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Northtrop Grumman E-2D Advanced Hawkeye. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 2 млрд долл, включая пакеты обучения и технической поддержки.

Палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Northtrop Grumman E-2С Hawkeye из состава флотилии 4F авиации ВМС Франции на палубе французского авианосца R 91 Charles de Gaulle (с) Peter ten Berg / Scramble Magazine

Данные самолеты должны заменить три состоящих сейчас на вооружении авиации ВМС Франции палубных самолета ДРЛО и управления предшествующей модификации Northtrop Grumman E-2С Hawkeye, используемых с единственного французского авианосца R 91 Charles de Gaulle (обычно на этом авианосце находятся два самолета Е-2С) и входящих в состав флотилии 4F. Франция получила два самолета Е-2С в 2000 году и еще один - в 2007 году, все они модернизированы к настоящему времени до уровня Hawkeye 2000. Замена этих самолетов на версию E-2D обсуждалась во Франции уже несколько лет и была официально объявлена министром вооруженных сил Франции Флоренс Парли в октябре 2019 года, когда, видимо, и был подан официальный запрос американской стороне по линии FMS.

Согласно французским источникам, получение самолетов E-2D ожидается не ранее 2025 года. Франция станет вторым иностранным получателем модификации E-2D после Японии, планирующей суммарно приобрести 13 самолетов для замены в ВВС Сил самообороны Японии такого же количества самолетов Е-2С сухопутного базирования. К настоящему времени Япония получила четыре самолета E-2D, три из которых прибыли в Японию в марте 2019 и марте 2020 годов, а один находится в США для обучения личного состава.