Войти
bmpd.livejournal.com

Планируемая продажа Франции палубных самолетов ДРЛО и управления E-2D Advanced Hawkeye

87
0
0

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 6 июля 2020 года направило Конгрессу США уведомление о возможной предстоящей продаже Франции по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) трех палубных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Northtrop Grumman E-2D Advanced Hawkeye. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 2 млрд долл, включая пакеты обучения и технической поддержки.

Палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Northtrop Grumman E-2С Hawkeye из состава флотилии 4F авиации ВМС Франции на палубе французского авианосца R 91 Charles de Gaulle (с) Peter ten Berg / Scramble Magazine

Данные самолеты должны заменить три состоящих сейчас на вооружении авиации ВМС Франции палубных самолета ДРЛО и управления предшествующей модификации Northtrop Grumman E-2С Hawkeye, используемых с единственного французского авианосца R 91 Charles de Gaulle (обычно на этом авианосце находятся два самолета Е-2С) и входящих в состав флотилии 4F. Франция получила два самолета Е-2С в 2000 году и еще один - в 2007 году, все они модернизированы к настоящему времени до уровня Hawkeye 2000. Замена этих самолетов на версию E-2D обсуждалась во Франции уже несколько лет и была официально объявлена министром вооруженных сил Франции Флоренс Парли в октябре 2019 года, когда, видимо, и был подан официальный запрос американской стороне по линии FMS.

Согласно французским источникам, получение самолетов E-2D ожидается не ранее 2025 года. Франция станет вторым иностранным получателем модификации E-2D после Японии, планирующей суммарно приобрести 13 самолетов для замены в ВВС Сил самообороны Японии такого же количества самолетов Е-2С сухопутного базирования. К настоящему времени Япония получила четыре самолета E-2D, три из которых прибыли в Японию в марте 2019 и марте 2020 годов, а один находится в США для обучения личного состава.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Франция
Япония
Продукция
Charles de Gaulle
E-2D
E2C
Проекты
2020-й год
Авианосец
Похожие новости
09.07.2020
E-2D Advanced Hawkey вместо E-2С Hawkeye: французы меняют самолёты ДРЛОиУ
02.09.2019
Морские десантные операции США и Североатлантического блока
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
16.05.2013
Проблемы на пути китайских авианосцев
06.03.2013
Гонки «летающих радаров»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.07 01:22
  • 1
Война, в которой нельзя проиграть
  • 09.07 01:06
  • 2
В Хабаровском крае завершилось учение инженеров ВВО с применением новейших БМР-3М и робота-сапера
  • 09.07 00:53
  • 44
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 09.07 00:40
  • 1
Еще два катера и Черное море наше - украинский адмирал Неижпапа
  • 09.07 00:07
  • 10
Главком ВМС Украины пообещал «обуздать» Россию в Азовском море
  • 09.07 00:03
  • 110
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 08.07 23:20
  • 22
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 08.07 22:44
  • 300
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 08.07 22:44
  • 13
В России планируют разработать новую боевую экипировку на замену "Ратнику"
  • 08.07 22:09
  • 8
Командующий ВМСУ: американские фрегаты не нужны, корвет будет достроен, а первый дивизион «Нептуна» ждем в 2021 году (Думская, Украина)
  • 08.07 21:59
  • 3
Эстония поставит Украине пистолеты Макарова для борьбы с «пророссийскими сепаратистами»
  • 08.07 21:16
  • 7
Украина взяла в заложники польские МиГ-29
  • 08.07 19:56
  • 3
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов задержан по обвинению в госизмене - госкорпорация
  • 08.07 18:17
  • 6
Названа опасность отказа США от российских двигателей РД-180
  • 08.07 17:32
  • 6
Шансов остаться в «живых» после удара ЭМИ-пушки нет