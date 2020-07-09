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Известия.ru

Телескоп Hubble сфотографировал «пушистую» галактику

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Источник изображения: Фото: ESA/Hubble & NASA, J. Lee and the PHANGS-HST Team

Космический телескоп Hubble заснял далекую галактику NGC 2775, заполненную молодыми звездами и имеющую перистый рисунок. Об этом во вторник, 7 июля, сообщил телеканал «Звезда».

Помимо причудливого «пушистого» вида красоту галактики подчеркивают многочисленные ярко-синие точки.

Галактика NGC 2775 находится в 67 млн световых лет от Земли. Как утверждают NASA, это один из самых значимых снимков космоса.

16 июня сообщалось, что ученые Ноттингемского университета в Великобритании подсчитали возможное число инопланетных рас в нашей галактике. По их мнению, на планетах Млечного Пути могут обитать более 30 видов разумных существ.

Специалисты предположили, что для появления разумной жизни на других планетах, как и на Земле, требуется не менее 5 млрд лет.

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Страны
Великобритания
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