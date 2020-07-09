Жэньминь жибао (Китай): чем так привлек внимание всего мира зенитный ракетный комплекс С-350, продемонстрированный на Красной площади?

Зрители парада на Красной площади увидели многочисленные образцы военной техники. Но внимание было сосредоточено на российском ЗРК. На его разработку России потребовалось 28 лет, но ожидания того стоили, пишет «Жэньминь жибао». С его помощью Россия усилит свои позиции в стратегическом противостоянии с США.

24 июня на Красной площади в Москве прошел грандиозный военный парад. Зрителей удивили большим количеством новейших образцов воздушной и наземной техники. Но основное внимание было сосредоточено на зенитном ракетном комплексе С-350 "Витязь", который впервые вышел на брусчатку Красной площади. На разработку данного оружия России потребовалось 28 лет, его появление позволит перейти на новый технологический уровень. С-350, получивший название "Витязь", как и его предшественник С-300, обладает уникальными характеристиками, которые стали объектом пристального внимания всего мира.

Новое поколение с улучшенными показателями

По мере противодействия угрозе американских крылатых и баллистических ракет и бомбардировщиков на протяжении прошлого столетия, зенитная ракетная система С-300 стала устаревать, в связи с чем Россией было принято решение создать высокопроизводительную передовую систему противовоздушной обороны. В результате спустя многие годы разработок на свет появился новый комплекс С-350. "Витязь" завоевал расположение российских военных благодаря своим превосходным характеристикам. Система постепенно должна заменить существующий зенитный ракетный комплекс С-300, что позволит повысить эффективность перехвата крылатых ракет до 2,5 раз. Этот новый зенитный ракетный комплекс средней и малой дальности был разработан известным российским концерном военно-космической обороны "Алмаз-Антей". 22 декабря прошлого года предприятие поставило в Минобороны России первый комплект нового зенитно-ракетного комплекса большой дальности С-350 "Витязь". В ходе поставки система с высокой точностью уничтожила несколько летающих целей в радиусе действия и успешно прошла приемо-сдаточные испытания.

По сравнению с С-300, С-350 не только дешевле, но и имеет улучшенные показатели, а также обладает более высоким уровнем информатизации и степенью маневренности. Пусковая установка системы С-300 оснащена только четырьмя пусковыми ракетами, в то время как С-350 - 12 пусковыми ракетами. Кроме того, С-350 может осуществлять смешанную загрузку ракет, среди которых ракеты средней дальности, которыми оснащены системы С-400 и "Бук-М1-2", а также другие модели управляемых ракет ближнего радиуса действия. Максимальный радиус действия комплекса составляет 60-120 км, а максимальная высота стрельбы - 30 км. Таким образом, "Витязь" может эффективно атаковать и перехватывать различные типы маневрирующих целей и баллистических ракет.

Зенитный ракетный комплекс С-350 состоит из трех мобильных модулей на колесных шасси - пункта боевого управления, предназначенного для сбора информации о воздушной обстановке в режиме реального времени, двух многопрофильных радиолокационных станций и самоходных пусковых установок. РЛС дальнего обнаружения используется для поиска и идентификации ракетных и аэродинамических целей. Процесс ведения боевых действий системы противовоздушной обороны контролируется электронной системой, поэтому операторам остается только следить за обстановкой и при необходимости вносить коррективы. Приведение системы в боевую готовность после длительного марша занимает около пяти минут. Имеющиеся на вооружении российской армии предыдущие поколения зенитных ракетных комплексов С-300, С-400 и С-500 обладают радиусом поражения более 150 км, но для работы в радиусе 50 км до 100 км они не очень эффективны. Комплекс С-350 является модернизированной версией С-300ПС, обладающей более высоким уровнем информатизации и повышенной огневой мощью, благодаря чему может перекрыть недостающий диапазон дистанций от 50 км до 100 км.

В случае возникновения крупномасштабной войны в будущем предпочтение будет отдаваться более дешевой и передовой системе С-350. Согласно плану дислокации российских войск противовоздушной обороны, одного батальона ПВО С-350 в сочетании с зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" будет достаточно, чтобы выдержать атаку авиационной бригады, поэтому С-350 обладает большей стратегической ценностью, чем С-300.

Многоуровневое усиление системы ПВО

Российская интегрированная система противовоздушной и противоракетной обороны представляет собой комплексную систему, состоящую из различных типов вооружения ПВО и ПРО дальнего, среднего, малого и сверхмалого радиусов действия. Она может объединятся по модульному принципу с зенитными ракетными комплексами С-500, "Витязь", "Морфей", которые в данный момент находятся на стадии разработки, а также с постоянно модернизируемыми комплексами С-400, "Тор", "Панцирь" и другими средствами противовоздушной обороны под единой автоматизированной системой управления и контроля. Российская система ПВО и ПРО обладает следующими характеристиками: способность перехвата различных целей на больших, средних и малых высотах, интеграция средств противоракетной, противовоздушной и противоспутниковой обороны; единое командование и сетевая координация с соблюдением максимальной эффективности различных систем вооружения; использование модульной конструкции и платформы открытого типа для оптимального соотношения затрат на боевую эффективность системы; возможность применения различными видами и родами войск для уменьшения категорий вооружения и снижения стоимости обслуживания.

Являясь основой наземного эшелона будущей системы противовоздушной обороны, С-350 хорошо состыкуется с зенитными ракетно-пушечными комплексами серии "Панцирь" и зенитными ракетными системами нового поколения С-400 и С-500, образуя научно обоснованную боевую систему ПВО. Зенитные ракетные комплексы "Нудоль" и С-500 используются для поражения высотных целей на дальних расстояниях, С-400 и С-350 предназначены для работы на средних и дальних дистанциях, а "Бук", "Панцирь" и "Тор" - для защиты ближней зоны. Включение в эту систему комплекса С-350 необходимо не только для замены С-300, но и для усиления зенитных ракетных систем средней дальности и восполнения дефицита средств противовоздушной обороны среднего и малого радиуса действия. Кроме того, объединение С-350 и С-400 позволит сделать систему ПВО средней дальности еще более непробиваемой и эффективной в различных боевых ситуациях.

Развертывание С-350 имеет более глубокое значение

Ранее Соединенные Штаты последовательно вышли из Договора о ракетах средней и малой дальности и Договора об открытом небе, а также рассматривают возможность продления действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений и заявляют о выходе из Договора о всеобъемлющем сокращении ядерных испытаний. После этого, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию в стране, США и НАТО продолжают наращивать свою военную инфраструктуру у границ России для военного сдерживания и провокаций. Эти действия угрожают безопасности России, поэтому она была вынуждена открыто продемонстрировать свои силы противоракетной и противовоздушной обороны. Зенитный ракетный комплекс С-350, на который возлагают большие надежды, меньше по весу и требует меньших затрат на транспортировку и развертывание, чем С-400. Кроме того, он может восполнить недостатки системы С-300 при противостоянии военно-воздушным силам НАТО. "Витязь" способен не только быстро разворачиваться на всей линии фронта, но и перемещаться на более важные участки, чтобы укрепить силы противовоздушной обороны и атаковать противника. Сразу после парада на Красной площади данный комплекс поступит на вооружение российской армии для усиления позиций страны в стратегическом противостоянии с Соединенными Штатами и глобальном военном противостоянии.

Можно прогнозировать, что после успешного развертывания С-350, благодаря его высокой боевой эффективности, с одной стороны, российская армия сможет значительно расширить зону действия своей наземной системы противоракетной и противовоздушной обороны. С другой стороны, межконтинентальной ракете требуется всего 20 минут, чтобы долететь из США через Арктику до Урала и Сибири в России, при этом НАТО разместило мощные военно-воздушные силы вблизи северо-западных границ России. Развертывание С-350 еще больше укрепит российские силы ПВО в Арктике, усилит контроль России над данным регионом и северным морским путем. Таким образом, это имеет большое значение для прорыва стратегического окружения Соединенных Штатов и НАТО.

"Витязь" все еще нуждается в реальных боевых испытаниях, но уже очевидны его значение и научно обоснованная возможность включения в эшелонированную систему ПРО и ПВО. Благодаря высокой степени маневренности и возможности транспортировки на большие расстояния, зенитный ракетный комплекс С-350 сможет быстро переходить в боевое положение и оказать поддержку другим средства обороны, а также прикрывать сразу несколько военных объектов от атаки противника. Таким образом, он сможет укрепить зону действия наземной системы противоракетной и противовоздушной обороны России, а также стать важной сдерживающей силой в противостоянии с НАТО.

Оуян Цянь (欧阳骞), Сюй Цзюнь (徐骏), Куан Юйцзюнь (旷毓君)