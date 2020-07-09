Россия и Китай наложили вето на проект резолюции СБ ООН по продлению трансграничных операций по доставке гумпомощи Сирии

Нью-Йорк (ООН). 8 июля. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай наложили вето на предложенный Бельгией и Германией проект резолюции СБ ООН по продлению трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи Сирии через два контрольно-пропускных пункта на границе с Турцией "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава", сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире ООН.

По словам источника, "за" проект проголосовали 13 стран, Китай и Россия выступили "против".

"Проект резолюции не был принят из-за того, что два постоянных члена Совета проголосовали "против"", - отметил собеседник агентства.

Решение о начале трансграничных операций по доставке гумпомощи Сирии было принято резолюцией СБ ООН 2165 в июле 2014 года из-за активизации боевых действий. Совет ежегодно продлевал механизм без внесения изменений. Однако в 2019 году Россия стала настаивать на пересмотре текста в связи с изменившейся ситуацией "на земле" в Сирии. По мнению российской стороны, сирийские власти взяли под контроль территории, которые ранее удерживались террористами, и в состоянии доставлять туда гумпомощь.

В январе 2020 года СБ ООН принял компромиссный вариант резолюции, который предусматривает, что в рамках механизма трансграничной помощи продолжат работать только два из четырех КПП - на границе с Турцией ("Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава"). За полтора месяца до окончания срока действия резолюции, который истекает 10 июля 2020 года, дискуссия России и Запада вновь обострилась, так как западные члены СБ ООН остались недовольны компромиссом, обвинив Россию в политизации гуманитарной темы.

Проект резолюции по продлению трансграничных операций по доставке гумпомощи Сирии представили Бельгия и Германия. Страны предлагали продлить действие резолюции 2165 СБ ООН от 2014 года на 12 месяцев до 10 июля 2021 года, исключив при этом КПП на границе Сирии с Ираком "Эль-Ярубия" и погранпереход из Иордании "Аль-Рамата".

В проекте резолюции отмечалось, что более 11 млн человек в Сирии нуждаются в гуманитарной помощи.

Кроме того, выражалась серьезная озабоченность гуманитарной ситуацией в Сирии и последствиями пандемии COVID-19.

В МИД РФ ранее заявляли, что рассчитывают, что по истечении срока действия принятой СБ ООН резолюции о продлении механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирии гуманитарное содействие сирийцам будет осуществляться в координации с Дамаском.