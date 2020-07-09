Войти
Известия.ru

В Эстонии заявили об угрозе российских ракет всему НАТО

73
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Arne Immanuel Bänsch/dpa

Российские ракетные системы угрожают всему НАТО, заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк в ходе видеоконференции с главнокомандующим Объединенными силами альянса в Европе генералом Тодом Уолтерсом.

«Ситуация с безопасностью в нашем регионе не улучшилась, примером чему может послужить принятая Россией на вооружение ракетная система, представляющая угрозу для всего альянса», - цитирует его 7 июля «Интерфакс».

О какой конкретно системе идет речь - не уточняется.

В то же время эстонский министр поблагодарил союзников по НАТО за присутствие в балтийском регионе.

По его словам, американские бомбардировщики В-1 и В-52 и беспилотники, расположенные в Эстонии, символизируют единство альянса.

Страны Прибалтики не редко заявляют о «российской угрозе», при этом требуя от США и НАТО большей военной и материальной поддержки. Москва ранее отмечала, что именно альянс наращивает военное присутствие у российских границ.

В марте президент Литвы Гитанас Науседа заверил, что Россия остается наиболее серьезной долгосрочной угрозой для НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Россия
США
Эстония
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
06.07.2020
НАТО прощупывает границу
25.09.2019
В ожидании удара. В НАТО готовятся к нападению России на Европу
14.02.2019
Броневики для друзей: Пентагон отправит в Европу "Страйкеры"
28.04.2016
Политика США: дорога к миру или мировому господству?
11.08.2014
Нужен ли России Договор о РСМД
23.05.2013
На кого нацелены ракеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.07 01:22
  • 1
Война, в которой нельзя проиграть
  • 09.07 01:06
  • 2
В Хабаровском крае завершилось учение инженеров ВВО с применением новейших БМР-3М и робота-сапера
  • 09.07 00:53
  • 44
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 09.07 00:40
  • 1
Еще два катера и Черное море наше - украинский адмирал Неижпапа
  • 09.07 00:07
  • 10
Главком ВМС Украины пообещал «обуздать» Россию в Азовском море
  • 09.07 00:03
  • 110
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 08.07 23:20
  • 22
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 08.07 22:44
  • 300
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 08.07 22:44
  • 13
В России планируют разработать новую боевую экипировку на замену "Ратнику"
  • 08.07 22:09
  • 8
Командующий ВМСУ: американские фрегаты не нужны, корвет будет достроен, а первый дивизион «Нептуна» ждем в 2021 году (Думская, Украина)
  • 08.07 21:59
  • 3
Эстония поставит Украине пистолеты Макарова для борьбы с «пророссийскими сепаратистами»
  • 08.07 21:16
  • 7
Украина взяла в заложники польские МиГ-29
  • 08.07 19:56
  • 3
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов задержан по обвинению в госизмене - госкорпорация
  • 08.07 18:17
  • 6
Названа опасность отказа США от российских двигателей РД-180
  • 08.07 17:32
  • 6
Шансов остаться в «живых» после удара ЭМИ-пушки нет