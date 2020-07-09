Зенитные ракетные системы С-500 "Прометей" планируется поставить в войска в 2020 году

Заложенные в них характеристики позволяют уничтожать, помимо аэродинамических и баллистических целей, гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 "Прометей" в российскую армию планируются на текущий год. Об этом сообщил в интервью газете "Красная звезда" начальник зенитно-ракетных войск ВКС России, которые отмечают 8 июля 60 лет со дня образования, генерал-майор Сергей Бабаков.

"На вооружение зенитных ракетных войск начали поступать перспективные зенитные ракетные системы С-350 "Витязь" и планируется поступление С-500 "Прометей", - сказал Бабаков.

Он уточнил, что заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать, помимо аэродинамических и баллистических целей, гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе. "Это дает основания говорить о том, что аналогов этой системы не существует", - отметил генерал-майор.

По его словам, основная задача комплекса - уничтожение баллистических ракет средней дальности, а при необходимости и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории их полета. Кроме того, С-500 способна уничтожать гиперзвуковые летательные аппараты, самолеты и беспилотные летательные аппараты, добавил Бабаков.

В феврале этого года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщал, что российские военные провели в 2019 году испытания не имеющих аналогов в мире ракет для зенитных ракетных систем С-500. Ранее Криворучко сообщал, что предварительные испытания зенитной ракетной системы С-500 начнутся в 2020 году, а начало серийных поставок запланировано на 2025 год. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что поставки этой системы в войска начнутся в 2020 году. Подготовка специалистов для работы на ней ведется с 2017 года на базе Военной академии ВКО в Твери.

Комплекс создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. В западной прессе отмечалось, что на испытаниях новая российская система смогла поразить цель на дальности 481,2 км, что на 80 км дальше, чем у любой существующей системы ПВО.