Второй «Премьер»: для ВКС построят еще один «летающий супер-радар»

Для российских ВКС планируют построить второй «летающий радар» А-100 «Премьер». Он присоединится к программе испытаний, рассчитанной до 2024 года. Конкретный срок готовности новой машины пока неизвестен. По заявлению разработчиков, самолёт с этим радаром и современным компьютерным оборудованием станет лучшим в мире в своём классе. Эксперты считают, что борт будет практически невозможно «заглушить» средствами радиоэлектронной борьбы.

Для российских ВКС планируют построить второй «летающий радар» А-100 «Премьер». Он присоединится к программе испытаний, рассчитанной до 2024 года. Конкретный срок готовности новой машины пока неизвестен. По заявлению разработчиков, самолёт с этим радаром и современным компьютерным оборудованием станет лучшим в мире в своём классе. Эксперты считают, что борт будет практически невозможно «заглушить» средствами радиоэлектронной борьбы.

Скоро в серию

Для Воздушно-космических сил построят второй серийный самолёт дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 «Премьер», рассказали «Известиям» источники в Минобороны и ВПК. Принципиальное решение об этом принято, но конкретные сроки зависят от темпов выпуска Ил-76МД-90А. Новые ДРЛО строят на основе этих военно-транспортных машин.

Опытно-конструкторская работа «Премьер-476» по созданию многофункционального самолёта воздушного наблюдения и управления ведётся с 2013 года. Сейчас имеется один прототип на базе серийного Ил-76МД-90А и одна летающая лаборатория, переделанная из предыдущей модификации транспортника «Ил».

Завершение создания и испытаний А-100 запланированы на 2024 год. После этого должно начаться серийное производство самолётов и замена ими предшественников — А-50 и модернизированных А-50У.

Даже находясь в 200 км от линии фронта, самолёт ДРЛО видит далеко вглубь обороны противника, отметил заслуженный лётчик-испытатель Герой России Игорь Маликов.

— Машина обнаруживает любые наземные и воздушные цели, — сообщил эксперт «Известиям». — Для оперативного управления это совершенно необходимо. Сложно управлять авиацией, если ты не видишь противника. Я принимал участие в испытаниях А-50. Мы поднимали самолёты, а он наводил каждый из них на цель.

Особенностью новейших самолётов ДРЛО является возможность передавать данные о цели в полностью автоматическом режиме, без задействования голосовой связи. Теперь его практически невозможно «заглушить» средствами радиоэлектронной борьбы, добавил Игорь Маликов.

По словам генерального конструктора концерна «Вега» Владимира Вербы, который разрабатывал электронику для А-100, в ней удалось воплотить самые передовые отечественные достижения в радиолокации и информационных технологиях.

Летающие штабы

Сейчас ВКС используют два типа самолётов ДРЛО. Около двух десятков А-50 были унаследованы от СССР. За последние годы шесть из них прошли модернизацию до уровня А-50У. Они получили усовершенствованный радар и оборудование командного центра.

По сравнению с самолётами семейства А-50 задачи «Премьера» значительно расширены. Это заметно и по его официальному названию. В военном ведомстве его обозначают термином «многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения» (МАК РЛДН).

По данным военных, при помощи своего радара «Премьер» будет способен обнаруживать не только воздушные, но и морские, и наземные цели. Находящиеся на его борту офицеры и специалисты смогут наводить на противника авиацию ВКС и ВМФ и высокоточные средства поражения.

Аппаратура связи, установленная на борту, позволяет интегрировать самолёт в современные автоматизированные системы управления. Он может в реальном времени передавать информацию о воздушной обстановке в наземные штабы и системы ПВО.

В последние годы российские ВКС получили практический опыт использования самолётов ДРЛО в боевой обстановке. После атак стран западной коалиции на сирийскую авиабазу Шайрат в 2017 году на российской базе Хмеймим постоянно дежурят один или два А-50. Их применяют для отслеживания воздушной обстановки над Сирией.

Программа создания

За общую интеграцию нового комплекса А-100 отвечает Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева. Именно там будут проводить монтаж сложной аппаратуры радара и бортовой электроники пункта управления, которые разрабатывают предприятия концерна «Вега».

Главным преимуществом А-100 стал новый двухдиапазонный радар с фазированной антенной решёткой. Он не только имеет увеличенную дальность обнаружения, но и способен лучше различать цели, включая «невидимые» для обычных радаров самолёты и крылатые ракеты, созданные с применением стелс-технологий.

По заявлению генерального конструктора концерна «Вега», с новым оборудованием самолёт превосходит все зарубежные аналоги, включая американские Boeing E-3 Sentry. Российский летающий радар может одновременно сопровождать до 300 целей на расстоянии в 650 км.

Платформой для создания А-100 выбран модернизированный самолёт Ил-76МД-90А, который выпускают в Ульяновске на предприятии «Авиастар-СП». Облегчённая конструкция усовершенствованной военно-транспортной машины в сочетании с новыми экономичными двигателями позволили увеличить продолжительность патрулирования. Дежурить в воздухе в тысяче километров от базы «Премьер» способен на протяжении шести часов. В полете машина может дозаправляться.

Самолёт получил цифровую систему управления и современную «стеклянную кабину» с многофункциональными индикаторами вместо механических приборов.

Во время визита на «Авиастар-СП» в марте прошлого года вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов указал на срыв сроков исполнения гособоронзаказа. Завод задерживал выпуск Ил-76МД-90А на несколько месяцев. Не удалось предприятию наверстать сроки до сих пор. Это тормозит начало испытаний А-100.

В ходе опытно-конструкторской работы по программе «Премьер-476» сначала новое радарное оборудование смонтировали на старом самолёте ДРЛО А-50 1990 года выпуска. Он стал летающей лабораторией, на которой отрабатывали отдельные элементы комплекса.

Единственный на сегодня А-100 новой постройки поднялся в воздух 18 ноября 2017 года. В феврале 2019-го на нём начались испытания всего оборудования в комплексе. В настоящее время специалисты компаний-разработчиков занимаются доводкой аппаратуры.