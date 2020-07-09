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Известия.ru

Сафронова подозревают в передаче данных чешским спецслужбам

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Следствие считает, что подозреваемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» и бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов передавал секретную информацию чешским спецслужбам. Об этом во вторник, 7 июля, заявил адвокат Сафронова Олег Елисеев.

«Следствие утверждает, что он (Сафронов. — Ред.) был завербован с 2012 года спецслужбами Чехии, а в 2017 году якобы получил задание и передал в Чехию данные о военном сотрудничестве России и Ближнего Востока», — сказал адвокат.

По версии следствия, Сафронов совершил преступление в 2017 году в период работы в газете «Коммерсант», отметил Елисеев.

В соответствии с материалами дела, мотивом преступления стали корыстные побуждения.

«Следователь довольно громогласно заявлял, что Иван подозревается в связи с чешскими спецслужбами, которые, как известно, связаны со спецслужбами США. Он также утверждал, что есть доказательства передачи некого документа, но в деле нет документов, хоть какой-то информации о передаче», — приводит «РИА Новости» слова другого адвоката Ивана Павлова.

О задержании Сафронова сообщили в «Роскосмосе» ранее в этот же день.

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Сафронов не признал свою вину. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сафронова на два месяца.

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы госкорпорации сообщили в мае. Он занимался стратегией информационной политики и курировал несколько специальных программ.

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Страны
Россия
США
Чехия
Компании
Роскосмос
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