Началась подготовка к серийному производству огнеметных систем "Тосочка"

В Пермском крае на "Мотовилихинских заводах" планируется наладить серийный выпуск тяжелых огнеметных систем ТОС-2 "Тосочка". Для того чтобы работы шли более успешно, планируется провести глубокую техническую модернизацию предприятий и их оптимизацию.

Эти вопросы были, в частности, рассмотрены на недавнем совещании руководителей оборонных предприятий края с участием представителей Ростеха.

Впервые широкой публике "Тосочка" была представлена на Параде Победы 24 июня 2020 года. И вызвала большое внимание специалистов, особенно иностранных. Наша страна единственная, которая производит тяжелые огнеметные системы. Несмотря на то что они в строю уже несколько десятилетий и показали свои просто ужасающие боевые возможности еще во время участия СССР в боевых действиях в Афганистане, освоить хоть какие-то их аналоги за рубежом так и не смогли.

ТОС-1 носила имя "Буратино", на смену ей пришла ТОС-1А "Солнцепек". И вот появилась ТОС-2 "Тосочка". Название, надо сказать, так себе. Странно, что военные, от которых это зависит, не развили тему "Солнцепека", которое хоть как-то характеризует суть поражающего действия тяжелой огнеметной системы. Мощные термобарические снаряды, пущенные залпом, выжигают все на площади 40 000 кв. м. Уничтожается и техника, и защитные сооружения, и живая сила противника. Укрыться от удара невозможно.

Отличительной особенностью ТОС-2 от предыдущих систем являются колесные шасси. Это позволило увеличить дальность хода, скорость передвижения, маневренность. Отпала необходимость использования специальных трейлеров, без которых перевозить по шоссе "Буратино" и "Солнцепек", смонтированные на базе гусеничного шасси танка Т-72, было невозможно.

По словам заместителя гендиректора Научно-производственного комплекса "Техмаш" Александра Кочкина, "Тосочка" отличается высокой степенью автоматизации и цифровизации. А новейшее навигационное оборудование позволяет работать с неподготовленных огневых позиций. Разрабатываются и новые комплексы боеприпасов, которые повысят огневую мощь системы.

По мнению экспертов, "Тосочка" имеет очень большой экспортный потенциал. В немалой степени из-за наличия колесной базы и высокой автоматизации, построенной на цифровых технологиях

Как сообщают разработчики, сейчас ТОС-2 находится на этапе предварительных испытаний. По их результатам будет присвоена литера "О", после этого система выйдет на государственные испытания, которые будут завершены в следующем году. После этого примут решение о принятии ее на вооружение. К этому времени "Мотовилихинские заводы" будут полностью готовы к серийному производству тяжелых огнеметов на колесном ходу.

По мнению экспертов, "Тосочка" имеет очень большой экспортный потенциал. В немалой степени из-за наличия колесной базы и высокой автоматизации, построенной на цифровых технологиях.

Сергей Птичкин