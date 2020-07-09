Войти
Российская газета

Началась подготовка к серийному производству огнеметных систем "Тосочка"

73
0
0
Источник изображения: Александр Вильф/РИА Новости

В Пермском крае на "Мотовилихинских заводах" планируется наладить серийный выпуск тяжелых огнеметных систем ТОС-2 "Тосочка". Для того чтобы работы шли более успешно, планируется провести глубокую техническую модернизацию предприятий и их оптимизацию.

Эти вопросы были, в частности, рассмотрены на недавнем совещании руководителей оборонных предприятий края с участием представителей Ростеха.

Впервые широкой публике "Тосочка" была представлена на Параде Победы 24 июня 2020 года. И вызвала большое внимание специалистов, особенно иностранных. Наша страна единственная, которая производит тяжелые огнеметные системы. Несмотря на то что они в строю уже несколько десятилетий и показали свои просто ужасающие боевые возможности еще во время участия СССР в боевых действиях в Афганистане, освоить хоть какие-то их аналоги за рубежом так и не смогли.

ТОС-1 носила имя "Буратино", на смену ей пришла ТОС-1А "Солнцепек". И вот появилась ТОС-2 "Тосочка". Название, надо сказать, так себе. Странно, что военные, от которых это зависит, не развили тему "Солнцепека", которое хоть как-то характеризует суть поражающего действия тяжелой огнеметной системы. Мощные термобарические снаряды, пущенные залпом, выжигают все на площади 40 000 кв. м. Уничтожается и техника, и защитные сооружения, и живая сила противника. Укрыться от удара невозможно.

Отличительной особенностью ТОС-2 от предыдущих систем являются колесные шасси. Это позволило увеличить дальность хода, скорость передвижения, маневренность. Отпала необходимость использования специальных трейлеров, без которых перевозить по шоссе "Буратино" и "Солнцепек", смонтированные на базе гусеничного шасси танка Т-72, было невозможно.

По словам заместителя гендиректора Научно-производственного комплекса "Техмаш" Александра Кочкина, "Тосочка" отличается высокой степенью автоматизации и цифровизации. А новейшее навигационное оборудование позволяет работать с неподготовленных огневых позиций. Разрабатываются и новые комплексы боеприпасов, которые повысят огневую мощь системы.

По мнению экспертов, "Тосочка" имеет очень большой экспортный потенциал. В немалой степени из-за наличия колесной базы и высокой автоматизации, построенной на цифровых технологиях

Как сообщают разработчики, сейчас ТОС-2 находится на этапе предварительных испытаний. По их результатам будет присвоена литера "О", после этого система выйдет на государственные испытания, которые будут завершены в следующем году. После этого примут решение о принятии ее на вооружение. К этому времени "Мотовилихинские заводы" будут полностью готовы к серийному производству тяжелых огнеметов на колесном ходу.

По мнению экспертов, "Тосочка" имеет очень большой экспортный потенциал. В немалой степени из-за наличия колесной базы и высокой автоматизации, построенной на цифровых технологиях.


Сергей Птичкин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Продукция
Солнцепёк
Т-72
ТОС-1
Компании
Мотовилиха
Техмаш НПК
Проекты
2020-й год
Похожие новости
09.07.2020
Укрыться от удара ТОС-2 невозможно
16.04.2018
Make in India: что оружейная выставка Defexpo 2018 принесла России
13.04.2018
Войска получат новый тяжелый огнемет "Тосочка" в 2020 году
25.01.2018
"Это самое страшное оружие Путина"
22.06.2015
Сибирский "Солнцепек"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.07 01:22
  • 1
Война, в которой нельзя проиграть
  • 09.07 01:06
  • 2
В Хабаровском крае завершилось учение инженеров ВВО с применением новейших БМР-3М и робота-сапера
  • 09.07 00:53
  • 44
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 09.07 00:40
  • 1
Еще два катера и Черное море наше - украинский адмирал Неижпапа
  • 09.07 00:07
  • 10
Главком ВМС Украины пообещал «обуздать» Россию в Азовском море
  • 09.07 00:03
  • 110
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 08.07 23:20
  • 22
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 08.07 22:44
  • 300
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 08.07 22:44
  • 13
В России планируют разработать новую боевую экипировку на замену "Ратнику"
  • 08.07 22:09
  • 8
Командующий ВМСУ: американские фрегаты не нужны, корвет будет достроен, а первый дивизион «Нептуна» ждем в 2021 году (Думская, Украина)
  • 08.07 21:59
  • 3
Эстония поставит Украине пистолеты Макарова для борьбы с «пророссийскими сепаратистами»
  • 08.07 21:16
  • 7
Украина взяла в заложники польские МиГ-29
  • 08.07 19:56
  • 3
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов задержан по обвинению в госизмене - госкорпорация
  • 08.07 18:17
  • 6
Названа опасность отказа США от российских двигателей РД-180
  • 08.07 17:32
  • 6
Шансов остаться в «живых» после удара ЭМИ-пушки нет