Политолог объяснил, что значит сокращение в США носителей ядерного оружия

США сократили за полгода число развернутых носителей стратегического ядерного оружия на 10 морских ракет и три бомбардировщика, явствует из данных Госдепа. Американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik предположил, каковы причины этого сокращения.

Соединенные Штаты с сентября 2019 года по март 2020 года сократили количество развернутых носителей стратегического ядерного оружия на 10 морских ракет и три бомбардировщика, следует из данных американского госдепартамента.

Согласно информации, опубликованной на сайте Госдепа, на 1 марта 2020 года у США были развернуты 398 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman-3, 210 морских баллистических ракет Trident-2 и 47 тяжелых бомбардировщиков В-2А и B-52H.

При этом по состоянию на 1 сентября 2019 года Штаты числили развернутыми 398 Minuteman-3, 220 Trident-2 и 50 B-2A и B-52H. Таким образом, за полгода количество развернутых носителей американского стратегического ядерного оружия уменьшилось на десять Trident-2 и три B-52H.

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik предположил, каковы причины этого сокращения.

"Причина одна и она простая – это модернизация. Есть такое мнение, что американская армия – самая передовая, потому что у Пентагона огромный бюджет. Но этот огромный бюджет уходит в основном на поддержание инфраструктуры. Чтобы было понятнее: территория, которую занимают в общей сложности военные базы США, по размеру равна штату Пенсильвания. И львиная доля бюджета уходит на поддержание, а не на переоснащение... Почему (президент США Дональд) Трамп стал так жестко требовать от партнеров по НАТО увеличить денежные взносы – потому что оружие устаревает. А на перевооружение в США выделяется, как они сами считают и об этом открыто говорят, "преступно мало" средств... Многие стратегические носители – еще со времен холодной войны. И я считаю, что это сокращение – просто модернизация", – сказал Михаил Синельников-Оришак.

Взаимный мониторинг ядерных арсеналов Россия и США ведут в рамках договора СНВ-3, вступившего в силу в 2011 году. Согласно этому соглашению, стороны обязуются ограничить свои Вооруженные силы 700 носителями ядерного оружия, 1550 боеголовками и 800 пусковыми установками.

СНВ-3 остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Россия неоднократно призывала США его продлить, пока американская администрация не объявляла, намерена ли она это сделать.