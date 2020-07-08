Трубоукладочная баржа «Фортуна» покинула порт Мукран

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Трубоукладочная якорная баржа "Фортуна", которую могут использовать для достройки "Северного потока-2", наконец-то покинула немецкий порт Мукран, где находилась с конца мая и взяла курс на юго-восток. Об этом сообщают мониторинговые ресурсы.

Как следует из данных ресурсов Marine Traffic и Myshiptracking, "Фортуна" покинула логистический центр Мукран, где хранятся трубы для строительства газопровода "Северный поток-2". В настоящее время баржа держит курс на юго-восток.

Ранее сообщалось, что Дания дала разрешение оператору газопровода "Северный поток-2" - компании Nord Stream 2 AG – разрешение на использование судов с якорным позиционированием при строительстве газопровода, к которым как раз и относится трубоукладочная баржа "Фортуна". До этого Дания запрещала использовать суда якорного типа ("якорные" трубоукладчики), так как утверждала, что якорь может "наткнуться" на боеприпасы, находящиеся на дне море со времён Второй мировой войны.

Таким образом можно предполагать, что "Фортуна" уже направилась на место укладки трубопровода, где вместе с судном "Академик Черский" начнет строительство заключительного участка газопровода "СП-2". В общей сложности осталось достроить около 150-160 км.

Как заявили в "Газпроме", окончание строительства запланировано на конец этого года. При этом утверждалось, что санкции США никак не повлияют на окончание строительства.